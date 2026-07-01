Banco suizo UBS asegura que casi 2.600 chilenos lograron US$ 1 millón en patrimonio el año pasado

Se definió a la riqueza como el patrimonio neto (activos financieros y reales, sobre todo la vivienda menos sus deudas) e incluyó los fondos de pensiones en las AFP.

Casi 2.600 chilenos llegaron al US$ 1 millón en patrimonio neto en 2025, considerando los activos financieros y reales -como viviendas-, menos sus deudas, según un reciente informe del banco suizo UBS.

La cifra dio cuenta de un alza de 3,9%, en el número de chilenos que alcanzó dicho patrimonio, superando las expansiones que registraron países como México y Brasil que subieron 2,7% y 2,4% respectivamente en el período analizado.

A nivel global, en tanto, se crearon cerca de un millón de nuevos millonarios, con Estados Unidos aportando casi la mitad.

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El banco explicó que América Latina fue, después de Europa del Este, la región de mayor crecimiento de riqueza personal en 2025, con un alza de 22,3% medida en dólares.

Pero, según el reporte, buena parte de ese salto respondió a la debilidad del dólar, más que a un aumento real del patrimonio, ya que la región seguía teniendo la menor riqueza promedio por adulto del mundo, cercana a los US$ 43.000.

En su análisis, UBS definió la riqueza como el patrimonio neto (activos financieros y reales, sobre todo la vivienda menos sus deudas) e incluyó los fondos de pensiones de las AFP.

El banco advirtió que, para la mayoría de quienes tenían hasta US$ 5 millones, la vivienda era el principal activo, por lo que el alza de las tasaciones podía convertir a alguien en millonario sin que necesariamente aumentara sus ingresos.

Según los datos, la riqueza promedio por adulto alcanzó los US$ 66.401 en Chile, mientras que la mediana -el punto que deja a la mitad de los adultos por encima y a la mitad por debajo- fue de US$ 21.441.

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El efecto del dólar

Ese fenómeno cambiario hizo que la riqueza mundial creciera 10,8% en 2025, más del doble del ritmo de 2023 y 2024, por lo que UBS aseguró que la cifra estaría "inflada" ante la caída del dólar frente a las principales monedas.

El euro, por ejemplo, subió casi 9% en el año, lo que llevó a Europa, Medio Oriente y África a un alza de casi 18%, contra 8,5% de América y apenas 5,9% de Asia Pacífico.

Así, muchos mercados latinoamericanos, con monedas ligadas o vinculadas al dólar, no terminaron de capturar ese efecto de apreciación.

Concentración

En la cúspide de millonarios con fortunas sobre US$ 1.000 millones, la situación fue distinta. A nivel mundial, UBS contabilizó 3.302 personas en ese estatus, es decir, un alza de 13,1% que un año antes, mientras que en Chile su número no varió, aunque sí lo hizo su riqueza colectiva creciendo cerca de 80%.

El informe resumió ese contraste como una señal de que el alza no vino de parte nuevos integrantes, sino de la expansión patrimonial de los que ya forman parte de este selecto grupo de personas.

Por su parte, Brasil y México reunieron la mayor cantidad de millonarios en la región, con 386.000 y 333.000 personas respectivamente.

Eso sí, América Latina concentró apenas el 1,5% de los millonarios del mundo y el 2,5% de la riqueza global.

El contraste es significativo dado que Estados Unidos y la "Great China" -que agrupa también a Hong Kong y Taiwán- concentraron más de la mitad del patrimonio personal que midió UBS. Solo Norteamérica reunió el 44,8% de los millonarios del planeta.

Sobre este punto, el informe explicó que, en el largo plazo, los mercados emergentes (entre ellos Chile, Brasil, México y Colombia) ya venían perdiendo peso en la riqueza mundial. Su participación tocó un máximo cercano al 29% en 2022, pero bajó a poco más de 26% al cierre de 2025.

UBS atribuyó esa caída a la madurez que han alcanzado esas economías: "A medida que los mercados emergentes maduran, sus tasas de crecimiento se moderan de forma natural, hasta alinearse con las de los mercados desarrollados".