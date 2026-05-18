Socio de Carey asumirá dirección jurídica de la CMF
Se trata del abogado Diego Peralta, quien reemplazará en el cargo a José Antonio Gaspar.
Noticias destacadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que el abogado y socio del estudio Carey, Diego Peralta, asumirá a partir del 1 de junio como director general jurídico de la CMF en reemplazo de José Antonio Gaspar.
Peralta es abogado de la Universidad de Chile y se adjudicó el cargo mediante concurso público. Actualmente, se desempeña como socio y colíder del grupo bancario y financiero de Carey, estudio de abogados en el cual trabaja desde 1996.
"Se especializa en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales, así como también en asuntos regulatorios financieros", destacó la CMF.
En los comienzos de su carrera profesional, trabajó en la Contraloría General de la República, para luego desempeñarse como Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985). Actualmente, integra el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de Hacienda.
También es fundador y exmiembro del directorio de InBest Chile e integrante de su Consejo Asesor y del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Fue consejero del Colegio de Abogados de Chile y del Comité Legal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). En 2015, formó parte del grupo de trabajo para el análisis de la nueva Ley General de Bancos en Chile y también participó como miembro de la Comisión de Nueva Codificación Comercial durante 2016 y 2017.
Ha sido reconocido a nivel internacional con prestigiosos reconocimientos de entidades como Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer, y IFLR1000.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Colliers: “La planificación comunal, tal como opera hoy, está activamente encareciendo las viviendas"
El gerente Inmobiliario de la consultora respalda la propuesta del Ministerio de Vivienda para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sostiene que la norma vigente quedó desfasada de la realidad demográfica y critica que la planificación comunal se haya convertido en una herramienta política para frenar la densificación.
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete