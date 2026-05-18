Socio de Carey asumirá dirección jurídica de la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que el abogado y socio del estudio Carey, Diego Peralta, asumirá a partir del 1 de junio como director general jurídico de la CMF en reemplazo de José Antonio Gaspar.

Peralta es abogado de la Universidad de Chile y se adjudicó el cargo mediante concurso público. Actualmente, se desempeña como socio y colíder del grupo bancario y financiero de Carey, estudio de abogados en el cual trabaja desde 1996.

"Se especializa en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales, así como también en asuntos regulatorios financieros", destacó la CMF.

En los comienzos de su carrera profesional, trabajó en la Contraloría General de la República, para luego desempeñarse como Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985). Actualmente, integra el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de Hacienda.

También es fundador y exmiembro del directorio de InBest Chile e integrante de su Consejo Asesor y del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Fue consejero del Colegio de Abogados de Chile y del Comité Legal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). En 2015, formó parte del grupo de trabajo para el análisis de la nueva Ley General de Bancos en Chile y también participó como miembro de la Comisión de Nueva Codificación Comercial durante 2016 y 2017.

Ha sido reconocido a nivel internacional con prestigiosos reconocimientos de entidades como Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer, y IFLR1000.