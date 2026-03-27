Francisca Ponce por fusión Oro Blanco y Norte Grande: "El propósito central de estas sociedades sigue siendo la inversión en SQM"

La vicepresidenta de las sociedades cascadas aseguró que este proceso "permite enfocarnos en consolidar esta nueva estructura, aprovechando las oportunidades de largo plazo".

Una jornada clave para la reestructuración de las sociedades cascadas de SQM, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios se dio este viernes, dando un paso decisivo en la simplificación de su esquema.

En el marco de la junta extraordinaria de accionistas se aprobó la fusión por el 96,83% de los accionistas presentes.

El proceso finalizará a fines del primer semestre de este año, dejando a Potasios y Oro Blanco con el manejo del 6,16% y 19,39% de SQM, respectivamente.

Según la vicepresidente de Oro Blanco, Francisca Ponce, el movimiento, que reducirá de seis a solo dos las sociedades que conforman el holding, "permite enfocarnos en consolidar esta nueva estructura, aprovechando las oportunidades de largo plazo".

La heredera de Julio Ponce Lerou también destacó que "el propósito central de estas sociedades sigue siendo la inversión en SQM".

Ponce también agradeció la confianza depositada en su gestión e invitó a "seguir acompañándonos en esta nueva etapa".