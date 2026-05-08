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Chile Day arranca en Nueva York con foco en reforma previsional, inversión y mercado de capitales

El presidente de InBest Chile, Cristóbal Torres, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida,

Por: Por Sofía Fuentes desde Nueva York, Estados Unidos.

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 09:39 hrs.

Chile Day Expectativas del mercado mercado financiero
<p>El presidente de InBest Chile, Cristóbal Torres</p>

El presidente de InBest Chile, Cristóbal Torres

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