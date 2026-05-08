Chile Day arranca en Nueva York con foco en reforma previsional, inversión y mercado de capitales
El presidente de InBest Chile, Cristóbal Torres, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida,
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Con un llamado a destacar la estabilidad institucional de Chile y el potencial de crecimiento de su mercado de capitales, comenzó este viernes una nueva edición de Chile Day en Nueva York, encuentro que volvió a reunir a inversionistas internacionales, ejecutivos financieros y autoridades chilenas en uno de los principales escenarios de promoción económica del país en el exterior.
A eso de las 9 de la mañana, en las instalaciones del hotel JW Marriott Essex House New York, se dio inicio a la jornada, que congrega a más de 500 asistentes, y en el cual las expectativas se sientan en el discurso que dará esta tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
En ese contexto, el presidente de InBest Chile, Cristóbal Torres, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, instancia en la que destacó principalmente el reciente acuerdo alcanzado en torno a la reforma previsional en 2025, señalando que, si bien “probablemente nadie consiguió todo lo que quería, una mayoría logró ponerse de acuerdo”, esto a su juicio representa “una señal de madurez institucional”.
Y su impacto, es grande. El ejecutivo sostuvo que uno de los efectos concretos de la reforma será el aumento del ahorro nacional y un mayor flujo de capital de largo plazo hacia los mercados financieros locales. “Estas cosas importan porque el crecimiento necesita financiamiento”, afirmó.
Asimismo, planteó que actualmente el sector financiero representa cerca del 3% del PIB, cifra que se ubica por debajo de economías comparables con mercados de capitales desarrollados.
En esa línea, aseguró que existe una oportunidad para profundizar la industria financiera local, enfatizando que un mercado de capitales más robusto “es lo que financia carreteras, hospitales y escuelas”, además de facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y permitir que las familias accedan a créditos hipotecarios de largo plazo.
Torres también abordó el foco de la jornada, adelantando que el encuentro incluiría discusiones sobre pensiones y mercados financieros, además de paneles políticos con representantes de distintos sectores. “Es importante entender la dinámica democrática de Chile junto con sus fundamentos económicos”, afirmó.
Junto con ello, destacó la continuidad institucional de Chile Day a lo largo de distintas administraciones y ciclos políticos. Según comentó, durante casi dos décadas el evento ha contado con la participación de autoridades económicas de gobiernos de distintos signos políticos, quienes han mantenido el compromiso de presentarse ante inversionistas internacionales para abordar directamente los desafíos y oportunidades país.
“Ese tipo de consistencia, independientemente de quién esté en el poder, es en sí misma parte de lo que Chile tiene para ofrecer”, concluyó.
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