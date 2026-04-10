IPSA recupera los 11.000 puntos en medio de optimismo internacional por cese al fuego en Medio Oriente

Una orden de Donald Trump de reapertura del estrecho de Ormuz presionaba a la baja al petróleo al inicio de la jornada. Wall Street operaba mixto.

El optimismo internacional por la tregua entre Estados Unidos e Irán y nuevos datos inflacionarios desde la primera economía del mundo impulsaron a los mercados en la apertura de la sesión bursátil de este viernes.

El principal índice de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, abrió su última sesión de la semana al alza y recuperando la marca de los 11.000 puntos, que había perdido desde el 26 de febrero pasado.

El selectivo subía 1,16% a 11.084,92 puntos, con sus principales avances en SQM-B (3,32%), Cencosud (2,02%) y Mallplaza (1,94%).

Por su parte, los principales índices estadounidenses abrían mixtos. En Wall Street, el Nasdaq Composite avanzaba 0,59% y el S&P 500 subía 0,2%. En tanto, el Dow Jones caía 0,23%.

El mercado reaccionó positivamente al dato de la inflación en EEUU publicado durante el inicio de la jornada, el que subió al 3,3% interanual en marzo, en línea a lo esperado por los inversionistas y los internalizados impactos del alza del petróleo desencadenada por la guerra en Medio Oriente. El índice subió un 0,9​% intermensual en marzo​​​​​​​, el mayor avance desde junio de 2022.

En la vereda del conflicto bélico, la orden de abrir el estrecho de Ormúz por parte del Presidente estadounidense, Donald Trump, otorgó la cuota de optimismo por avances en el cese al fuego acordado entre los participantes del conflicto.

Alrededor del mundo, el Euro Stoxx 50 avanzaba 0,66%, el DAX alemán crecía 0,46% y el Nikkei japonés cerró con una caída de 0,14%.