La inflación en EEUU sube al 3,3% interanual en marzo por el impacto del alza del petróleo desencadenada por la guerra en Medio Oriente
La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el IPC de Estados Unidos subió un 0,9% intermensual en marzo, el mayor avance desde junio de 2022.
Noticias destacadas
La inflación en Estados Unidos subió al 3,3% interanual en marzo, ya que el aumento de los precios de la energía, desencadenado por la guerra con Irán, tuvo repercusiones en la mayor economía del mundo.
En la primera visión general oficial de cómo la guerra ha afectado a los precios para los estadounidenses desde su inicio a finales de febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el IPC de Estados Unidos subió un 0,9% intermensual en marzo, en el mayor avance desde junio de 2022.
El Índice de Precios al Consumidor publicado el viernes fue superior al 2,4% interanual registrado en febrero, pero el incremento no fue tan pronunciado como habían previsto los economistas. Los analistas consultados por Reuters esperaban un aumento interanual del 3,3% en marzo, mientras que el sondeo de Bloomberg apuntaba a un 3,4%.
El impulso de los precios internos como consecuencia del impacto en la energía de la guerra con Irán y la persistencia del efecto de los aranceles reduce aún más la probabilidad de una baja de las tasas de interés este año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, indicó Reuters.
Los precios del crudo estadounidense se dispararon desde los US$ 70 por barril al inicio del conflicto hasta superar los US$ 110 en las últimas semanas, debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde normalmente fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los US$ 4 por galón.
Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente esta semana tras la entrada en vigor de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero el tráfico a través del estrecho sigue siendo limitado.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que no habría un retorno definitivo al statu quo, incluso si se mantiene la tregua.
Los responsables políticos se apresuraron a responder. Las actas publicadas el miércoles mostraron que los funcionarios de la Reserva Federal debatieron si un conflicto prolongado justificaría subidas o bajadas de los tipos de interés, mientras analizaban su impacto en los precios y el mercado laboral.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Ya es estructural? Los cuidados aún lideran entre los factores que explican la brecha laboral entre hombres y mujeres
El informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello corroboró que los roles de género continúan influyendo en la relación de las mujeres con el mercado del trabajo.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete