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La inflación en EEUU sube al 3,3% interanual en marzo por el impacto del alza del petróleo desencadenada por la guerra en Medio Oriente

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el IPC de Estados Unidos subió un 0,9​% intermensual en marzo​​​​​​​, el mayor avance desde junio de 2022.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 08:31 hrs.

IPC EE.UU. inflación petróleo guerra
<p>Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los US$ 4 por galón. (Foto: Bloomberg)</p>

Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los US$ 4 por galón. (Foto: Bloomberg)

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