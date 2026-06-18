Grupo Indisa vende su participación en Hospital Clínico de Viña del Mar por US$ 2,5 millones

Fue adquirida por Red Interclínica, que recientemente se hizo con el control del centro de la V Región.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Grupo Indisa reportó que cerró la venta del 11,69% de propiedad que mantenía en el Hospital Clínico de Viña del Mar.

El comprador es Red Interclínica, conglomerado chileno que opera las clínicas Tarapacá (Iquique), Los Carrera (Quilpué), Los Leones (La Calera), Nueva Clínica Cordillera (Las Condes) y San José (Arica) y que, a fines de abril, había cerrado la adquisición del control del centro de salud viñamarino. Además, está a la espera de que las autoridades le aprueben la compra de la Clínica Puerto Varas, transacción ya pactada con los excontroladores del Banco Internacional que hoy son su dueños.

Indisa, que cuenta entre sus accionistas a empresarios como Jorge Selume Zaror, Juan Antonio Guzmán y Alejandro Pérez, informó que la venta de su participación fue por un precio de $ 2.228 millones (unos US$ 2,5 millones) y que le generará a la sociedad un efecto positivo neto en sus resultados de cerca de $ 176 millones.

"La enajenación se produjo como consecuencia del ejercicio de una opcrón de venta conjunta contemplada en el pacto de accionistas de fecha B de abril de 2011, que permitió a Indisa adherirse a Ia enajenación del accionista mayoritario Priority lnversiones S.A. a Redinterclinica S.A., una vez cumplidas las condiciones suspensivas", detalló el hecho esencial.