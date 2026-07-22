Chilena AME y francesa EDF ponen en venta Santiago Solar, uno de los mayores parques fotovoltaicos de la capital

Los accionistas de la planta mandataron el proceso a BTG y se espera que cierre a fines de año. Posee contratos de venta de energía con Chilquinta, Enel, CGE y Grupo Saesa.

La energía continúa impulsando la actividad de las fusiones y adquisiciones (M&A, sus siglas en inglés) del mercado local este año. Si hace unos meses el protagonista fue el gas -con las salidas al mercado de GasValpo y GasMar-, esta semana es el turno de la generación renovable.

Este martes, la empresa chilena AME y la francesa EDF power solutions Chile hicieron llegar hasta los principales banqueros de inversión el prospecto para la venta de Santiago Solar, uno de los parques fotovoltaicos más grandes de la Región Metropolitana.

El mandato para el proceso fue entregado al equipo de investment banking de BTG Pactual. Se espera que la venta, que seguirá una estructura competitiva estándar de dos fases -primero, ofertas no vinculantes, y, luego, las vinculantes-, se cierre entre finales de este año y comienzos de 2027.

US$ 18 millones en ingresos obtuvo en 2025.

El activo

De acuerdo con un teaser de la transacción, Santiago Solar es destacada por sus dueños como una de las mayores plantas fotovoltaicas en operación en la Región Metropolitana.

Ubicada en la comuna de Til Til, posee 115 megawatts capacidad instalada (MWp) mediante más de 360 mil paneles solares. Lo producido lo comercializa mediante contratos regulados de compraventa de energía (PPA) de largo plazo basados en horas de sol con empresas distribuidoras de electricidad por hasta 120 gigawatts por hora (MWh) al año, a precios de aproximadamente US$ 109 por MWh.

El documento destacó que los PPA están “denominados en un 100% en dólares estadounidenses, indexados completamente al IPC de Estados Unidos y con vencimientos hasta diciembre de 2031”. Dentro de sus principales clientes se encuentran Enel, Chilquinta, CGE y Grupo Saesa.

“El PPA adjudicado exige la entrega de energía durante las horas diurnas, lo que coincide estrechamente con el perfil de generación del activo”, añadió el prospecto.

La planta obtuvo ingresos por US$ 18 millones en 2025.

Ubicación

En tanto, BTG y los vendedores resaltaron que “los retiros de energía se concentran en la zona central de Chile”, siendo su ubicación uno de los grandes atractivos de la planta.

“(Santiago Solar está) ubicado estratégicamente cerca del principal centro de consumo de Chile, beneficiándose de un menor riesgo de congestión y de vertimiento (curtailment) que los activos situados en el norte del país”, afirmó el teaser.

Mientras que “los puntos de retiro asociados a los PPA se concentran principalmente en el área de Santiago, reduciendo los efectos del desacople locacional y favoreciendo la materialización del valor de los contratos”, añadió la presentación.

Junto con la planta fotovoltaica, Santiago Solar incluye un proyecto de sistema de almacenamiento con baterías (BESS) que totaliza una capacidad de 360 megawatts por hora (MWh), el que actualmente en una etapa avanzada de desarrollo y que permitirá aprovechar “los significativos diferenciales de precios entre el día y la noche, así como los estables pagos por capacidad”.

Finalmente, destacaron la demanda futura de energía en el país. “Se espera que la demanda eléctrica en Chile crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) de 3,0% hasta 2035”, argumentó el documento.

Optimización

Santiago Solar fue inaugurado en enero de 2018 y comenzó sus operaciones durante marzo del mismo año, desarrollada por la chilena AME y a la que EDF ingresó como accionista. Ambas poseen un 50% cada una del proyecto.

Quienes conocen de la transacción señalaron que la venta del activo se enmarca en un proceso de consolidación y optimización del portafolios de AME, siendo la planta en Til Til la única que no se enmarca en una plataforma más amplia de generación.

En detalle, la cartera de la chilena la completan Generadora Metropolitana -una de las empresas del rubro más importantes del país-, HIF Global -compañía líder en combustibles renovables-, y el puerto multipropósito privado Zephyra, en la Región de Atacama, Chile.

Por su parte, EDF -presente en Chile desde 2014- es accionista a través de otra filial de Generadora Metropolitana, y posee media docena de proyectos en operación y más de 1.400 MW de capacidad instalada.

El mercado

La venta de Santiago Solar se suma a una serie de transacciones del segmento energético que salieron al mercado durante mayo pasado.

Según reveló DF en aquella instancia, la gestora Toesca y la japonesa Marubeni Corporation iniciaron el proceso de enajenación de la distribuidora de gas natural por redes GasValpo -con mandato a Banco Santander-, mientras que la administradora de fondos estadounidense Arroyo Investments puso a la venta uno de los principales terminales de gas licuado de petróleo, Gasmar, también a través de BTG Pactual.