El motor inmobiliario de Santiago se traslada a las comunas periféricas, según consultora

Las ventas de viviendas en la capital cerraron el segundo trimestre de 2026 con 4.863 unidades comercializadas, un alza de 1,7% respecto del período enero-marzo, según Tinsa by Accumin. La Florida registró el mejor desempeño.

Con un total de 4.863 viviendas comercializadas, el mercado inmobiliario de la Región Metropolitana cerró el segundo trimestre de 2026 con un incremento de 1,7% respecto al primer cuarto del año, según datos de la consultora Tinsa by Accumin, que reveló un cambio de dinamismo en la capital: la demanda se desplazó con fuerza hacia las comunas periféricas, consolidando a La Florida como la zona con el mejor desempeño en ventas del periodo.

Aunque el cierre del segundo trimestre del presente año se ubicó 4,5% por debajo de igual período de 2025, el informe confirmó que el segmento de departamentos continúa siendo el principal motor de la “reactivación del sector”, como lo definió la consultora. Estos concentraron el 85% de las transacciones del trimestre -4.146 unidades- con un crecimiento de 4,4% frente al período anterior.

Según Tinsa, el dato más destacado del período lo aportó La Florida, que registró el mejor desempeño de toda la Región Metropolitana: sus ventas totales subieron 20,3% en el trimestre, al pasar de 517 a 622 unidades. El impulso fue transversal a ambos tipos de viviendas: los departamentos crecieron 19,5% y las casas prácticamente se duplicaron, con un salto de 125%.

“Con este resultado, la comuna no solo lideró la periferia -zona que concentró el 39,6% de las ventas regionales y el mayor crecimiento trimestral, de 3,4%-, sino que se posicionó como el mercado comunal más dinámico de todo el Gran Santiago, reflejando el atractivo de proyectos en sectores con oferta disponible y precios accesibles”, dijo la consultora.

En la zona oriente, Ñuñoa se mantuvo como la comuna más dinámica de su zona, con un incremento de 5,4% en sus ventas totales -de 538 a 567 unidades-, liderando además en volumen absoluto.

En el centro de la capital, Santiago ratificó su liderazgo histórico al crecer 1,4%, de 759 a 770 unidades vendidas, evidenciando, según Tinsa, una demanda estable en sectores bien conectados y con acceso a servicios.

“El resultado de estas comunas confirma que, cuando existe oferta disponible con entrega inmediata y precios ajustados a la capacidad de pago de las familias, la demanda responde con fuerza. Es un ejemplo de cómo la periferia se está consolidando como el motor de la recuperación, tanto en departamentos como en casas”, sostuvo Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliarios de Tinsa by Accumin.

El empleo: clave

La ejecutiva destacó que el subsidio a la tasa hipotecaria es el factor determinante detrás de este repunte. Según el reporte, más del 80% de las ventas de viviendas bajo las 4.000 UF correspondió a unidades de entrega inmediata, comportamiento que refleja el interés de los compradores por acceder hoy a mejores condiciones de financiamiento, dijo la experta.

“El subsidio a la tasa hipotecaria ha sido clave para reactivar la demanda, porque reduce el dividendo mensual y amplía el acceso al crédito para muchas familias que habían postergado su decisión de compra”, señaló Cáceres.

En el segmento de casas, el panorama fue más acotado: las 717 unidades vendidas representaron una caída de 11,8% trimestral y de 12% en doce meses. Colina, Lampa, Padre Hurtado, Buin, Puente Alto y Melipilla concentraron el mayor volumen, todas en periferia y oriente, con más del 80% de las ventas sobre las 4.000 UF, lo que -a juicio de Tinsa- da cuenta de un comprador final con menor presencia de inversionistas.

Cáceres proyectó una recuperación gradual “siempre que se mantengan estables las tasas hipotecarias, se incorpore nueva oferta y continúen los incentivos que facilitan el acceso a la vivienda”. Agregó que “el principal desafío hoy no es solo el precio de las viviendas, sino la capacidad de financiamiento de los hogares, por lo que la evolución del empleo será clave para sostener esta tendencia en los próximos trimestres”.