Las 24 horas de David Cameron en Chile
La trastienda y los detalles de la visita del ex primer ministro británico, desde su almuerzo con la Fundación Sebastián Piñera Echenique, la visita a La Moneda y una reunión con empresarios en el W hacia el final de la tarde.
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Vino casi por el día. El ex primer ministro británico David Cameron aterrizó en Santiago el miércoles cerca de las 6 am, proveniente de México. Allá había participado en una conferencia de DLA Piper. Y vino a Chile a lo mismo: es desde junio de 2025 asesor estratégico senior de la firma legal global.
Su jornada en Santiago empezó en la oficina de la Fundación Sebastián Piñera Enchenique en Vitacura. Allí el lord almorzó con Cecilia Morel, Magdalena Piñera Morel y Lucía Santa Cruz. La relación entre Cameron y la familia del exPresidente es de larga data. Se conocieron en 2005 cuando el inglés era líder del Partido Conservador, y el chileno candidato presidencial. Cinco años más tarde ambos se convirtieron en lideres políticos de sus países: Cameron como primer ministro británico y Piñera como Presidente de Chile.
Ese mismo año, Piñera visitó al conservador en Londres en su primera gira europea tras el rescate de los 33 mineros. Cameron lo recibió en Downing Street con todos los funcionarios aplaudiéndolo de pie en la escalera principal de la sede de gobierno. Y luego el mandatario se reunió con la Reina Isabel. Desde entonces la relación entre ambos se estrechó, se visitaron varias veces, y el exPremier ahora participó en el libro 50 voces globales que lanzará la próxima semana la fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, donde distintas autoridades escriben sobre el exmandatario. Por lo mismo, cuando los chilenos supieron que venía a Santiago, lo invitaron a almorzar para entregarle personalmente una copia del libro. Según testigos, fue un encuentro distendido, donde se hablaron cosas íntimas.
De ahí Cameron se trasladó a La Moneda para reunirse a las 4 pm con el Presidente José Antonio Kast. En la cita -donde hablaron de política internacional, cooperación entre democracias y las perspectivas de desarrollo económico y seguridad en el escenario global- participaron también las ministras de Desarrollo Social María Jesús Wulf y de Ciencias Ximena Lincolao. Cerca de las 6:20 pm Cameron llegó al W. Allí lo esperaban 300 personas del mundo empresarial para participar en la reunión que organizó DLA Piper.
Entrevistado por los socios del bufete Macarena Gatica y Matías Zegers, según testigos del encuentro -de carácter privado- Cameron habló de geopolítica, pero también de temas personales: de lo importante de balancear el trabajo y la política con la familia; habló de la muerte de su hijo cuando tenía 6 años; y de tecnología. Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, desde el público le preguntó su opinión sobre el futuro de la energía. Y luego otra persona le preguntó qué consejo le daría al Presidente de EEUU, Donald Trump. Cameron respondió que la amenaza nuclear ya estaba lejos porque habrían destruido gran parte del arsenal de Irán, que les tomaría tiempo reconstruir, por lo que el foco de Trump debería estar en abrir el estrecho de Ormuz. Entre los asistentes estaban el presidente de Metro Patricio Rey, el economista Rodrigo Vergara, el gerente general de Enap Julio Friedmann y el socio de Southern Cross Jaime Besa.
Terminado el conversatorio un grupo más reducido pasó a un salón aledaño a participar en una comida con el lord.
A las 6 de la mañana del jueves Cameron se subió a un avión rumbo a Francia.
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