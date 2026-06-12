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Las 24 horas de David Cameron en Chile

La trastienda y los detalles de la visita del ex primer ministro británico, desde su almuerzo con la Fundación Sebastián Piñera Echenique, la visita a La Moneda y una reunión con empresarios en el W hacia el final de la tarde.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 18:44 hrs.

<p>Las 24 horas de David Cameron en Chile</p>

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