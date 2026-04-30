Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre en baja atento al bloqueo de Ormuz mientras se asienta el polvo tras jornada de fuerte demanda por la divisa

El dollar index en particular devolvía con creces su alza de la víspera, por la significativa apreciación del yen, después de que la máxima autoridad de divisas de Japón lanzara un ultimátum a los especuladores.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 08:35 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercado cambiario mercados locales mercados internacionales peso chileno Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Constructora española que tiene paralizadas obras clave en Concepción esgrime dificultades financieras y autoridades evalúan liquidar contratos
2
Señal DF

Directorio de ENAP decide ejercer acciones legales por manipulación de cifras medioambientales
3
Mercados

La compleja situación del sistema previsional colombiano que presiona a la AFP de la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential
4
Empresas

Nuevos directorios, focos estratégicos y riesgos externos marcan la temporada de juntas de accionistas 2026
5
Regiones

Tras años de espera MTT alista contrato para consorcio que se adjudicó licitación por pago electrónico en microbuses del Gran Valpo
6
Empresas

Quién es y de dónde viene el nuevo gerente general de Coca-Cola Company en Chile
7
Empresas

Por alta presión y volatilidad de cadena productiva: Iansa anuncia que no contratará remolacha para producir azúcar en 2026 y 2027
8
Empresas

Roberto Angelini respalda proyecto misceláneo de Kast: "Ojalá se apruebe en bien de las empresas, de los trabajadores y del país"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete