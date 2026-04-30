Dólar abre en baja atento al bloqueo de Ormuz mientras se asienta el polvo tras jornada de fuerte demanda por la divisa

El dollar index en particular devolvía con creces su alza de la víspera, por la significativa apreciación del yen, después de que la máxima autoridad de divisas de Japón lanzara un ultimátum a los especuladores.

El precio del dólar abrió a la baja este jueves en Chile, dado que los ánimos se están calmando un poco en relación con la crisis del Golfo Pérsico, que de todas formas sigue teniendo a los inversionistas en alerta.

Después de cerrar a mitad de semana con un alza de casi $ 20, el tipo de cambio local abrió con una caída de $ 3,3 hasta los $ 905,5 en las pantallas de Bloomberg. Este será su cierre semanal, ya que el viernes 1 de mayo es feriado en Chile y en gran parte del mundo por el Día Internacional de los Trabajadores.

El dollar index caía 0,6% a 98,4 puntos, mientras el rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años caía 5,5 puntos base. El petróleo Brent retrocedía 3,4% a US$ 114 el barril, y el cobre Comex subía 0,9% para bordear los US$ 6 por libra. Los futuros de Wall Street avanzaban, tras los resultados de cuatro grandes tecnológicas.

Todos movimientos contrarios a lo que se vio este miércoles, en una jornada de alta tensión donde el Brent superó los US$ 120 por la expectativa -respaldada en dichos de Donald Trump- de que Washington perseverará en su estrategia de asfixiar a la economía iraní mediante un bloqueo de sus puertos en el estrecho de Ormuz, tras rechazar la última propuesta de paz de Teherán, y está considerando una breve ola de ataques militares.

El dollar index en particular devolvía con creces su alza de la víspera, por la significativa apreciación del yen (2,5%), después de que la máxima autoridad de divisas de Japón lanzara un ultimátum a los especuladores. Una señal de firme disposición a intervenir el mercado, presumiblemente con la venia de EEUU, luego de que el yen se depreciara este miércoles a su peor nivel desde 2024.

Recién publicado, el PIB estadounidense mostró un crecimiento de 2% anualizado en la primera estimación oficial del trimestre a marzo de 2026, tres décimas por debajo de lo que habían anticipado en general las encuestas.

También se dio a conocer el informe de gastos en consumo personal, donde el indicador de precios subyacente -conocido como "el dato de inflación favorito de la Reserva Federal"- tuvo un alza de 0,3% mensual, en línea con los pronósticos.

Tal como hizo el Banco de Japón al inicio de la semana, después el Banco Central de Chile y más tarde la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciaron este jueves que mantienen las tasas de interés, atentos a los efectos inflacionarios del shock energético producto de la guerra en Medio Oriente.