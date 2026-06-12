Dólar abre con leve caída a $ 900 con mercados atentos a la posible recta final de las negociaciones de paz en Medio Oriente
El tipo de cambio cayó más de $ 10 este miércoles tras el anuncio de Trump. Según una agencia de noticias semioficial iraní, el borrador acordado con EEUU tiene 14 puntos, entre ellos la repaertura del estrecho de Ormuz y un período de 60 días para entablar negociaciones nucleares.
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El mercado se inclinaba este viernes hacia la idea de que, tras negociaciones largas y violentas, finalmente pronto se podría sellar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Sin abandonar la cautela, el dólar-peso se posaba en los $ 900.
La paridad local bajaba $ 2 a $ 900,4 en la apertura, mientras el petróleo Brent caía 2,8% a US$ 87,9 por barril -mínimos desde marzo- y el cobre Comex avanzaba 1,7% a US$ 6,38 la libra. Un indicador del dólar global se estabilizaba, junto con los rendimientos del Tesoro, y en sus primeras reacciones al anuncio, las tasas europeas caían.
Donald Trump anunció en la víspera que canceló la tercera ola de ataques planeada contra Irán y luego aseguró que se llegó a un acuerdo que sería firmado en cuestión de días. El dólar-peso cayó más de $ 10 al cierre, en medio de un fuerte repunte del apetito por riesgo.
Mehr, una agencia de noticias semioficial iraní, sostuvo que el borrador tiene 14 puntos, entre ellos la repaertura del estrecho de Ormuz y un período de 60 días para entablar negociaciones nucleares, tópicos que están en línea con lo que se había trabajado en las últimas semanas y que fue adelantado por distintos medios.
"El mercado volverá a estar condicionado por los titulares. ¿Se subirá el vicepresidente JD Vance a un avión con destino a Europa para firmar algún tipo de acuerdo? Y, lo que es más importante, ¿recibiremos confirmación por parte de Irán de que está satisfecho con el acuerdo y de que también enviará una delegación a Europa este fin de semana? Es de esperar que el dólar global sufra hoy altibajos al ritmo de estas noticias", planteó el head global de mercados en ING, Chris Turner.
De todas formas, si bien las expectativas de tasas de interés se han ajustado a la baja, el mercado sigue esperando un alza tarde o temprano por parte de la Reserva Federal, viendo que el shock energético ya acumula efectos sobre la inflación y las cifras de empleo se han visto de estables a positivas.
"Es difícil imaginar que eso cambie antes de la reunión del próximo miércoles, donde una declaración renovada y un nuevo conjunto de pronósticos podrían resultar favorables para el dólar global. En resumen, no creemos que la divisa tenga que caer mucho más, incluso si hoy hay buenas noticias procedentes del Golfo", apuntó Turner.
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