Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre al alza sobre 10.800 puntos por compras globales frente a posible acuerdo de paz y ad portas de la histórica apertura de SpaceX

El petróleo Brent caía hasta perder los US$ 90 por barril y cotizar en mínimos desde marzo. En cuanto a la empresa aeroespacial de Elon Musk, las primeras indicaciones del precio de apertura deberían comenzar a aparecer a las 9:50 horas.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 09:32 hrs.

IPSA Wall Street mercados internacionales Bolsas internacionales Acciones mercados locales mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>IPSA abre al alza sobre 10.800 puntos por compras globales frente a posible acuerdo de paz y ad portas de la histórica apertura de SpaceX</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Aerocardal no solo llevará gerentes: apuesta por cambios de turno mineros e invierte US$ 35 millones en flota checa
2
Empresas

Puertecillo, el exclusivo loteo de Jorge Gámez, “evalúa los pasos a seguir” tras el portazo del Comité de Ministros
3
Mercados

Credicorp Capital ficha a los ex Security Juan Pablo Lira y Rodrigo Fuenzalida para reforzar áreas de asset y wealth management
4
Empresas

Transportes prepara paquete de cambios normativos para simplificar y reducir costos en proyectos de inversión
5
Mercados

CMF pone en consulta cambios al recálculo de pensiones en rentas vitalicias
6
Mercados

Consejo Consultivo Previsional en alerta por “aumento considerable” de pensionados
7
Empresas

En dos días más se va gerente general de minera del Grupo CAP: firma queda a cargo de ejecutivo de finanzas
8
Mercados

Superintendencia de Pensiones advierte por vendedores que ofrecen bonos de dinero para cambiarse de AFP
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete