IPSA abre al alza sobre 10.800 puntos por compras globales frente a posible acuerdo de paz y ad portas de la histórica apertura de SpaceX
El petróleo Brent caía hasta perder los US$ 90 por barril y cotizar en mínimos desde marzo. En cuanto a la empresa aeroespacial de Elon Musk, las primeras indicaciones del precio de apertura deberían comenzar a aparecer a las 9:50 horas.
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Los mercados bursátiles partieron este viernes expectantes, frente a la posibilidad de un inminente acuerdo de paz entre Estados unidos e Irán. Wall Street, en tanto, se preparaba para la mayor apertura a bolsa que se haya visto en la historia.
El S&P IPSA chileno abrió con un alza de 1% hasta los 10.850,05 puntos, encabezado por las acciones de CMPC (3,3%), SQM-B (2,7%) y Latam (2,2%), con lo que podría cerrar su mejor semana del año.
En Wall Street, el Dow Jones subía 0,6%, el S&P 500 operaba plano y el Nasdaq caía 0,3%. El alivio geopolítico despejó el ambiente para operar la salida a bolsa de US$ 75 mil millones de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Las primeras indicaciones sobre el precio de apertura deberían comenzar a aparecer a las 9:50 (misma hora en Chile).
Donald Trump anunció este jueves que canceló la tercera ola de ataques planeada contra Irán y aseguró que se llegó a un acuerdo que sería firmado en cuestión de días. El IPSA se disparó casi 3%, en medio de un boom de compras de activos de riesgo protagonizado por las bolsas latinoamericanas.
En sus primeras reacciones al anuncio de Trump, el Euro Stoxx 50 de la eurozona saltaba 1,4% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 1%. Asia también celebró las novedades: el japonés Nikkei creció 2,8%, el hongkonés Hang Seng ganó 1,9% y el CSI 300 de China continental sumó 1,2%.
El petróleo Brent caía 2,5% hasta los US$ 88 por barril, su menor precio desde marzo, mientras que no se veían nuevos movimientos claros en las tasas estadounidenses y un indicador del dólar global.
Mehr, una agencia de noticias semioficial iraní, sostuvo que el borrador tiene 14 puntos, entre ellos la repaertura del estrecho de Ormuz y un período de 60 días para entablar negociaciones nucleares, tópicos que están en línea con lo que se había trabajado en las últimas semanas y que fue adelantado por distintos medios.
"Los mercados experimentaron una fuerte recuperación ante la esperanza de que el conflicto en Medio Oriente pudiera estar llegando finalmente a su fin. Por supuesto, los inversionistas ya han oído esto en numerosas ocasiones, pero ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo este fin de semana, el petróleo cayó y los bonos repuntaron", escribió el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.
Según su análisis, "el timing podría ser relevante", previo a la decisión de la Reserva Federal el próximo miércoles. "Con el aumento de la inflación y el fortalecimiento del mercado laboral, hay pocas o ninguna razón para un recorte de tasas de interés, siendo más probable que haya una subida o bien, según el consenso, que en esta ocasión se mantenga", apuntó.
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