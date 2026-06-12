¿Qué se sabe del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos?

El pacto, que se denominaría Acuerdo de Islamabad, sería firmado próximamente en Ginebra. Desde la agencia iraní IRNA afirmaron este viernes que el borrador está "casi finalizado y a la espera de una decisión final de los órganos competentes".

Aumentan las señales de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Aunque Teherán calificó como "especulaciones" las declaraciones del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró el jueves que se había alcanzado "un gran acuerdo", desde la República Islámica han surgido nuevos indicios de que las negociaciones podrían desembocar en el fin de las hostilidades.

La última comunicación oficial provino del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, quien insistió en que "aún no se ha concretado nada". Sin embargo, este viernes la agencia estatal IRNA, citando a un portavoz de la Cancillería, aseguró que el borrador del acuerdo está "casi finalizado" y pendiente únicamente de la aprobación de las máximas autoridades iraníes.

Entre los pasos que restan para sellar el pacto figura el visto bueno del líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Principios generales

El acuerdo, mediado por Qatar y Pakistán, llevaría el nombre de Acuerdo de Islamabad si ambas partes aceptan suscribirlo.

El texto contempla extender el alto el fuego por otros 60 días.

La firma tendría lugar en Ginebra. Según Axios, cuatro aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos partieron este jueves hacia la ciudad suiza para trasladar equipos de apoyo ante una eventual participación del vicepresidente JD Vance en la ceremonia.

¿Qué pasa con el estrecho de Ormuz?

Según IRNA, la futura administración del estrecho de Ormuz quedaría en manos de los actores regionales y se resolvería mediante mecanismos de diálogo y coordinación entre Teherán y Omán.

Washington, en cambio, exige la reapertura inmediata de la vía marítima sin cobro de peajes, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por Axios.

Un diplomático al tanto de las conversaciones dijo a Bloomberg que Estados Unidos y sus aliados esperan restablecer los flujos habituales de transporte aproximadamente un mes después de la firma del acuerdo.

Ese objetivo, sin embargo, podría verse dificultado por la posibilidad de que Irán haya instalado minas en la zona. Reino Unido y Francia ya se estarían preparando para participar en eventuales operaciones de despeje.

¿Qué pasará con el programa nuclear de Irán?

El acuerdo abriría una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní durante la vigencia del alto el fuego.

Como principio general, Teherán asumiría el compromiso de no desarrollar armas nucleares.

El texto también establecería un marco para abordar las reservas de uranio enriquecido del país, aunque cualquier decisión concreta sobre la materia quedaría reservada para una negociación posterior y más detallada.

¿A qué se compromete Estados Unidos?

Washington retiraría sus fuerzas de las zonas cercanas a Irán y presentaría planes de reconstrucción para la República Islámica por cerca de US$ 300.000 millones. Adicionalmente, se liberarían US$ 24.000 millones en fondos iraníes depositados en bancos extranjeros

Sin embargo, parte de estas definicioens, difundidas por la agencia Mehr, fueron desmentidas este viernes por Trump, quien aseguró que "no tienen nada que ver con la verdad".

Entre los trascendidos en la prensa estadounidense también figura el compromiso de EEUU de no aumentar su presencia militar en la región ni imponer nuevas sanciones mientras se mantengan las conversaciones.

Por otra parte, el alivio de las sanciones sería gradual y quedaría sujeto al cumplimiento del acuerdo inicial y a las señales de "buena fe" que muestre Irán en las negociaciones posteriores. Eso sí, el sector petrolero de la nación persa quedaría libre de restricciones.

¿Qué ocurrirá en el frente israelí-libanés?

Israel -que no participa en las negociaciones- aparece como uno de los principales focos de incertidumbre para la viabilidad del acuerdo, dado que se ha resistido a cualquier entendimiento que contemple un alto el fuego en Líbano, donde mantiene enfrentamientos con Hezbolá.

Por su parte, Irán ha fijado como condición que cualquier entendimiento incluya el fin de los ataques israelíes en territorio libanés.

Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado señales de que preferiría continuar la presión militar sobre Teherán antes que respaldar un acuerdo que considere insuficiente.