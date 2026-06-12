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¿Qué se sabe del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos?

El pacto, que se denominaría Acuerdo de Islamabad, sería firmado próximamente en Ginebra. Desde la agencia iraní IRNA afirmaron este viernes que el borrador está "casi finalizado y a la espera de una decisión final de los órganos competentes".

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 10:16 hrs.

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<p>¿Qué se sabe del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos?</p>

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