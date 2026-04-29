El crecimiento de Microsoft Cloud no logra disipar las preocupaciones de los inversionistas sobre la IA

El valor de las acciones de la firma cayó más de 2,4% ante el temor de que la falta de capacidad en sus centros de datos esté frenando su potencial en inteligencia artificial.

El negocio de la nube de Microsoft registró un crecimiento que superó por poco las estimaciones de los analistas, lo que decepcionó a los inversionistas preocupados de que la compañía no esté aprovechando plenamente la demanda de servicios de IA.

La unidad Azure registró un aumento de ingresos del 3 % durante el tercer trimestre fiscal, tras ajustar por fluctuaciones cambiarias, según informó la compañía este miércoles en un comunicado. Esta cifra superó por poco la estimación promedio de los analistas, que preveían un crecimiento del 38%. Actualmente, 20 millones de clientes pagan por Copilot, la aplicación de IA insignia de la compañía, frente a los 15 millones del trimestre anterior.

El mayor fabricante de software del mundo se centra en la comercialización de la inteligencia artificial a través de sus servicios en la nube y aplicaciones como Copilot. Sin embargo, ha tenido dificultades para poner en marcha la capacidad de sus centros de datos con la suficiente rapidez como para aprovechar al máximo la demanda de los clientes.

Los gastos de capital, considerados un indicador del gasto en centros de datos, ascendieron a US$ 31.900 millones en el trimestre, cifra inferior a la estimación media de los analistas, que se sitúa en US$ 35.300 millones e incluye los arrendamientos.

Las acciones cayeron en las operaciones posteriores al cierre. El valor del papel de Microsoft habían bajado cerca de un 12% en lo que va del año hasta el cierre de este miércoles. Esto se debe principalmente a la preocupación por la escasa adopción de Copilot y la solidez del negocio de software Office de Microsoft, escribió el analista de Jefferies, Brent Thill, antes de la publicación de los resultados.

En el comunicado, el director ejecutivo, Satya Nadella, afirmó que la empresa había superado una tasa de ingresos anuales de US$ 37.000 millones en su negocio de inteligencia artificial, lo que supone más del doble que el año anterior.

El trimestre pasado, Microsoft recibió una fría acogida por parte de Wall Street al revelar que solo alrededor del 3% de sus usuarios corporativos pagaban por Copilot. Desde entonces, Microsoft se ha centrado en impulsar las ventas de la herramienta, en lugar de fomentar su uso gratuito.

El gasto en IA del director financiero de Microsoft choca con los temores de una burbuja tecnológica.