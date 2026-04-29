Acciones de Alphabet se disparan tras crecimiento de un 63% de los ingresos de Google Cloud

El negocio principal de búsqueda y publicidad de Google creció 19%, hasta alcanzar los US$ 60.400 millones, superando las estimaciones.

Alphabet informó ingresos y ganancias trimestrales que superaron las proyecciones, impulsados por un fuerte crecimiento en su unidad de computación en la nube, lo que indica que las inversiones sin precedentes del gigante de internet en infraestructura de IA están comenzando a dar frutos.

La empresa matriz de Google dijo que los ingresos del primer trimestre, excluidos los pagos a socios, fueron de US$ 94.700 millones, frente a los US$ 91.600 millones esperados en promedio por los analistas, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones de la compañía subieron 7% en las operaciones fuera de rueda.

Google ha estado gastando miles de millones en un plan para construir, lo más rápido posible, suficientes centros de datos con servidores potentes para sí misma y para sus clientes de nube. Los inversores están observando el negocio de la nube en busca de señales sobre si la demanda seguirá creciendo, lo que se considera un fuerte indicador del ritmo del auge de la IA. Google compite estrechamente con las startups Anthropic PBC y OpenAI para desarrollar IA que pueda desempeñarse al nivel de los humanos y venderla a empresas y consumidores.

La unidad de computación en la nube de Google reportó ventas de US$ 20 mil millones, frente a la proyección de US$ 18.400 millones de los analistas.