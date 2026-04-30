Ganar en todo, inversiones contracíclicas y exportar: la receta de Mega para ser el único canal de TV con utilidades

Carlos Heller, presidente del grupo, dice que “mientras la industria ha tendido a contraerse, nosotros hemos apostado por más proyectos, mayor inversión dentro y fuera del país”.

El último día de abril se realizó el directorio de Megamedia, el grupo presidido por Carlos Heller y que tiene a Patricio Hernández como CEO, un conglomerado que maneja cinco radios, tres canales de televisión, nueve sitios web, una OTT (MegaGo) y una productora internacional de contenidos llamada Global Content.

Conectado de manera remota desde Kentucky, donde tiene una sede del haras Don Alberto, el también accionista de Falabella, Sotraser, Ancali y otras compañías revisó las cifras económicas, pero sobre todo el rating, donde Mega lideró en lo que va del año en todos los horarios, desde las 6:30 de la mañana -con Meganoticias Amanece- hasta la medianoche -con Detrás del Muro con Kike Morandé-, una hazaña que los entendidos de la industria destacan por el contexto difícil que enfrentan los medios en Chile.

“Nuestro liderazgo es el resultado de un modelo de gestión fundado en la transformación y adaptación permanente”, dice Heller a DF. “Hace más de una década la industria de las comunicaciones ha venido enfrentando permanentes transformaciones y en Megamedia hemos tenido la capacidad de adelantarnos a esos cambios y ver en ellos una oportunidad de seguir consolidando este proyecto multimedial en Chile y en mercados extranjeros. Mientras la industria ha tendido a contraerse, nosotros hemos apostado por más proyectos, mayor inversión dentro y fuera del país, pero siempre con el compromiso de mantener la excelencia que caracteriza a nuestras producciones”, resume el presidente.

Uno de los números que los tiene satisfechos es el rating comercial, donde la estación se impone con el 35,1% en el acumulado de 2026 (enero a abril), ganándole por 10 puntos a su más cercano competidor, Chilevisión.

Aunque el 2025 fue un buen año para el canal, dado que continuó como el único con ganancias por más de una década, las utilidades llegaron a $ 4.916 millones, un 60% menos que en 2024. En la estación hay inquietud, pero no pánico, en parte porque ven que las cifras van a remontar este año y tienen contenidos que se imponen en rating, aunque sean caros.

Uno de esos es el Festival de Viña. Ganaron la concesión en mayo de 2024, por lo que la primera edición a cargo del canal fue la del verano de 2025. Es una apuesta cara: cada festival cuesta $ 10 mil millones, aunque asegura rating e ingresos por publicidad, dicen en la estación.

Al respecto, Carlos Heller destaca que “Mega es el canal de los grandes eventos que unen a todos los chilenos. Al Festival de Viña del Mar, sumaremos a la Roja rumbo al mundial 2030. Dos eventos que conectan con el alma de Chile y que se complementan con una propuesta de diversos contenidos que tienen como condición irrenunciable ser cercanos a las personas. Gracias a esa conexión y esa confianza hemos construido este liderazgo de audiencias por más de una década”.

Contexto complejo

Bajo la dirección ejecutiva de Patricio Hernández -que ha estado al mando de la estación desde 2013, aunque se fue unos años para crear un canal en Perú y volvió en 2025- el foco de Megamedia ha sido crear un ecosistema de explotación de contenidos, de manera que éstos sean consumidos por las audiencias varias veces, en distintos formatos y llegando a diversos países. “Pero la condición sine qua non es contenidos masivos y de calidad”, señalan en la estación.

La base de esta apuesta fue, hace más de una década, tener “inversiones contracíclicas”, es decir, invertir aún cuando no se esté ganando plata. Esa mirada sigue hasta hoy. Mega desembolsa anualmente una cifra del orden de US$ 70 millones y algunos años incluso más. Ello explica que sea el único canal de América Latina que cada año saca al aire seis telenovelas, destacan cercanos a Hernández. En 2026 las inversiones se enfocarán en contenido, nuevos flujos tecnológicos, automatización, aplicación de IA, un nuevo modelo publicitario, entre otros ítemes.

Otra estrategia es apostar por la “omnicanalidad”, es decir que la misma teleserie o programa se vea en varias plataformas -el canal por suscripción Mega Go, el canal de televisión o el sitio web- y que se potencie en otras.

Cercanos a Hernández acotan que este ejecutivo no reverencia a las plataformas como Google y las redes sociales como YouTube, Facebook, Tik Tok e Instagram. El CEO siempre ha sostenido que “el negocio de éstas es la vampirización de nuestros contenidos y que apostarlo todo por ellos es el fin para nosotros”. De ahí que su utilización sea más instrumental, táctica, no el negocio en sí.

Según ejecutivos de Mega, de aquí a cinco años la estación debiera concentrar todo su flujo en la plataforma de streaming propia y hacia allá van las apuestas. La idea es que ahí se vean desde noticias, hasta certámenes deportivos, telenovelas, realities, series y películas y un largo etcétera.

Exportación de contenidos y filial internacional, los otros negocios