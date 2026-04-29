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Tras renovación en el IPSA: presencia de mujeres en directorios sube a 22,6% y ya están presentes en 32 de 33 compañías

De acuerdo a Redmad, los perfiles femeninos lideraron los ingresos del año con el 68,4% de las nuevas incorporaciones a las mesas. Para la organización, aumentar la densidad es el desafío pendiente.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Directorio directores de empresas Mujeres Cristóbal Muñoz
<p>Tras renovación en el IPSA: presencia de mujeres en directorios sube a 22,6% y ya están presentes en 32 de 33 compañías</p>

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