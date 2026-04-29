Tras renovación en el IPSA: presencia de mujeres en directorios sube a 22,6% y ya están presentes en 32 de 33 compañías

De acuerdo a Redmad, los perfiles femeninos lideraron los ingresos del año con el 68,4% de las nuevas incorporaciones a las mesas. Para la organización, aumentar la densidad es el desafío pendiente.

La temporada de juntas de accionistas de empresas pertenecientes al IPSA dejó 16 renovaciones en sus directorios, con nuevos avances de presencia femenina en las mesas de las 33 compañías listadas en bolsa más grandes del país.

De acuerdo a un catastro realizado por la Red Mujeres Alta Dirección (Redmad), el 96,97% de las empresas tiene al menos una mujer en su directorio -es decir, 32 de 33-.

Así, solo queda una sin representación femenina: Tricot. Hasta el año pasado, además del retailer, tanto Banco Itaú como CCU no tenían presencia femenina.

De esta manera, la participación neta femenina creció de 20,3% en 2025, a 22,6% este año, con 65 mujeres directoras en total.

65 mujeres directoras integran las mesas de compañías del IPSA.

Los impulsos

El aumento se da en medio de la implementación de la Ley Más Mujeres en Directorios, que establece un mínimo de participación femenina del 20% hasta 2028, para luego subir al 40% en seis años.

Según el análisis de Redmad, de las 33 empresas IPSA, 19 cumplen con tener al menos el 20% de mujeres en sus mesas, un 57,58% del total.

Mientras que el movimiento se intensificó mediante los recambios de mesas directivas de este año, marcados por salidas netas de hombres.

En detalle, el 68,4% de los nuevos directores incorporados en 2026 fueron mujeres (13 de 19 ingresos efectivos), arrojó el catastro. Es decir, por cada hombre que ingresó a una mesa este año, se incorporaron dos perfiles femeninos.

En cuanto a recorridos profesionales, Redmad destacó que las 13 entradas femeninas de este año reflejaron una diversificación de trayectorias, destacando perfiles provenientes de la política pública y el sector gubernamental.

Y por industrias, servicios financieros y el mundo del retail empatan en el liderazgo absoluto con 9 directoras cada uno.

El escenario es protagonizado este año por el sector bancario, en el que se suman nuevas integrantes en Banco Santander (3), BCI y Banco de Chile. En específico, Banco Santander es la empresa con mayor apertura, incorporando a Gloria Hutt Hesse, Mónica López-Monis Gallego y María Francisca Yáñez.

Desafíos

Para la presidenta de Redmad, María Ana Matthias, los resultados de 2026 anotarían un punto de inflexión en la composición de los directorios del IPSA, “lo que confirma que la incorporación de mujeres está dejando de ser una excepción y pasando a ser parte del estándar de gobernanza”.

Aunque aún se mantendrían una serie de desafíos. “El avance sigue siendo gradual y todavía está lejos de niveles de complementariedad de género”, aclaró la timonel de la organización.

En esta línea, apuntó que el progreso se explica principalmente por ingresos ante vacantes, mientras que el principal frente se encuentra en no solo aumentar presencia, sino que también la densidad.

“La evidencia muestra que para que la complementariedad de género genere cambios significativos en la cultura y las decisiones de los directorios se requiere alcanzar una masa crítica, que la literatura sitúa en torno al 30%”, afirmó Matthias.

En concreto, pese a que casi todas las empresas tienen al menos una mujer, muchas mantienen solo un asiento femenino. Entre las de mayor densidad de presencia destacan Aguas Andinas (5 mujeres), Banco Santander (4) y un grupo de 8 empresas con 3 mujeres: Cencosud, Embotelladora Andina, Concha y Toro, SMU, Falabella, Engie Energía Chile, Enel Chile y SONDA.

Así, “el reto para los próximos ciclos es avanzar desde la incorporación hacia una participación que permita construir agenda y generar impacto colectivo”, añadió la presidenta de Redmad.

“Ante los desafíos pendientes, sería muy valioso extender el análisis a las restantes compañías que reportan a la CMF, y profundizar en los factores que ayudarían a mover la aguja en aquellas que aún no cumplen con la normativa”, concluyó Matthias.