Ministerio de Desarrollo Social sale a aclarar recortes en programas: ajuar se reduciría en un décimo e Injuv casi la mitad
La cartera señaló que la medida se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas.
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A raíz de la polémica de este miércoles por el recorte en programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia salió a aclarar la rebaja del 3% de su presupuesto 2026.
A través de un comunicado, la cartera afirmó que se aplicará un ajuste menor al exigido por Hacienda y finalmente será del 2,24% con el objetivo de resguardar las áreas más sensibles de la política social.
De esta manera, señalaron que la medida se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas.
“En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, dijo el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.
Los principales cambios están en el programa de ajuar, la línea de diagnóstico clínico en niñez y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
En el caso del ajuar para recién nacidos, el Ministerio indicó que será un recorte en un 10,5%, respaldado por la caída de la natalidad y asociado a un stock de reserva sobredimensionado. No obstante, precisaron que se mantendrá “íntegramente” la entrega a las familias y no se reducirá la cobertura.
Mientras que el diagnóstico clínico en niñez tendrá un ajuste en 23,6% y responde a una caída del 42% en las derivaciones judiciales y a una menor utilización del programa, lo que ha generado recursos sin ejecutar.
Por su parte, el Injuv tendrá un recorte de 47,7%. “Esta rebaja responde a un diagnóstico transversal respecto a la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad que atienda de manera oportuna las necesidades de los jóvenes”, se explica en el comunicado.
Además, se puso énfasis en que el 75% de su presupuesto se destina al pago de remuneraciones.
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