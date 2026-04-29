Quiroz intenta contener críticas por sugerencia de recortes en la PGU y desliza que podría existir fraude en el acceso al beneficio

"Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno en absoluto", dijo el ministro de Hacienda.

Continúa la polémica por los recortes de gasto fiscal que ha instruido el Ministerio de Hacienda a los organismos del Estado, tanto para este año como para los siguientes.

Si el viernes de la semana pasada se abrió el debate por el millonario ajuste, con el envío de un oficio de parte de la cartera encabezada por Jorge Quiroz para sugerir ajuste a cientos de programas, incluso con la recomendación de "descontinuar" algunos -como el programa de alimentación escolar-, con recortes que totalizaban cerca de US$ 6.000 millones, este miércoles surgió una nueva polémica.

Esto, luego de que Ciper publicara la noche de este martes que dentro de las recomendaciones de recortes que envió Hacienda a las carteras, se establecía ajustar el presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que entraba en directa contradicción con dos promesas de campaña del hoy Presidente José Antonio Kast: no recortar beneficios sociales y no tocar la PGU. De hecho, esto último motivó la campaña "Te amo PGU" de parte del entonces presidenciable.

Este miércoles, el ministro Quiroz salió a abordar el tema.

Tras participar en la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el secretario de Estado planteó que hasta el minuto no se ha firmado ni enviado a Contraloría el decreto que hace oficial el recorte del monto en beneficios como la PGU, señalando que es solo parte de una recomendación remitida al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

"El oficio no es más que un conjunto de orientaciones que se imparten a los ministerios para que los tengan en cuenta para su elaboración del Presupuesto del año 2027. Y el decreto, en cambio, es el resultado de todas las conversaciones que ha habido entre Ministerio de Hacienda y los ministerios respecto de cómo llevar adelante el ajuste del 10% en todos los presupuestos. Y con distintos ministerios se ha podido llegar a distintos acuerdos. Los ministerios han visto que se puede reducir, donde se pueden buscar eficiencia y como resultado de ese acuerdo es que salen los decretos, porque estos decretos son imperativos y se refieren a cómo se vive el ajuste, que en promedio alcanza un 2%. Nos está faltando todavía un 1%. En cambio, los oficios son básicamente guías, sugerencias de cómo aproximarnos a la discusión del Presupuesto", partió explicando ante el alto interés mediático a la salida de la junta de la petrolera estatal.

Consultado directamente por la sugerencia de rebaja de la PGU, Quiroz fue enfático: "Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el malgasto".

Ante la insistencia de los periodistas, el titular de las finanzas públicas manifestó que "no hay recorte en ningún beneficio, ningún pensionado".

Consultado respecto al por qué de la "sugerencia" de ajustar el erario de la PGU, el ministro apuntó a medidas de eficiencia y de eventuales fraudes.

"Lo que pasa es que técnicamente, en todos los programas, todos hay que analizarlo, sobre todo si ha habido algunos hallazgos. Y si hay hallazgos, y en este caso puede haber habido algunos que obran en poder de la autoridad administrativa (...) estamos revisando todos esos hallazgos. Hay que mirarlo porque pudiese haber tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley. Por tanto, quiero volver a decir: las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley no se les va a afectar en absoluto".

Oficio versus decreto

Asimismo, la autoridad explicío que existen diferencias entre los oficios con recomendaciones o sugerencias a los ministerios -que pueden ser adoptados o no- y los decretos de modificaciones presupuestarias, que pasan por toma de razón en la Contraloría General de la República y que son el resultado ya efectivo de los ajustes acordados entre Teatinos 120 y los respectivos ministerios.

"Lo importante hoy día es el decreto, porque el decreto es lo que se va a hacer. Lo otro son orientaciones para pensar el tema del Presupuesto, son orientaciones generales", cerró.