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Apretón de cinturón al partir preparación de Presupuesto 2027: Hacienda pide a ministerios planear platas para cinco años y con recorte de gasto de 3%

La cartera envió una circular a las distintas oficinas para que establezcan su plan financiero para 2027-2031. Esto marca una innovación respecto al diseño anual en que venía enmarcado el trabajo de años previos.    

Por: Rossana Lucero

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 14:00 hrs.

Fisco Hacienda Ministerios Dipres déficit Rossana Lucero
<p>Apretón de cinturón al partir preparación de Presupuesto 2027: Hacienda pide a ministerios planear platas para cinco años y con recorte de gasto de 3%</p>

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