Alvarado enfrenta críticas de oposición a mayor endeudamiento: “Les pediría tener pudor, porque fueron parte de un gobierno que dejó una situación fiscal critica”
El titular de Interior indicó que deben recurrir al Parlamento “para poder tener la caja suficiente para pagar los compromisos que administraciones anteriores asumieron”.
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El biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfrentó las críticas de la oposición que han señalado sus reparos al proyecto de ley que anunció La Moneda para aumentar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para 2026, afirmando que la medida busca reparar la “critica situación fiscal” heredada de la administración anterior.
Cabe señalar que el proyecto para aumentar el techo autorizado de endeudamiento para el sector público este año generó preocupación y molestia en la oposición, pero también en algunos sectores de la derecha como los del Partido Nacional Libertario.
Alvarado al ser consultado por las críticas al proyecto indicó que “le pediría a la oposición tener un poco más de pudor sobre el tema, porque este proyecto de endeudamiento es producto de la gestión y administración anterior, eso es una realidad hoy”.
Agregó que “lo que esperaría es que los mismos que fueron parte de un gobierno que dejó la situación fiscal critica para quienes hoy debemos gobernar, es que tengan la colaboración suficiente para poder sacar adelante este proyecto”.
Planteó que el proyecto de mayor endeudamiento “obedece a una administración financiera anterior que nos obligan hoy a recurrir al Parlamento para poder tener la caja suficiente para pagar los compromisos que administraciones anteriores asumieron y que no podemos desatender”.
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