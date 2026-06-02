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Oposición rechaza el proyecto para autorizar endeudamiento y Kaiser pide al gobierno aplicar medidas de “shock”

Una de las cosas que molestó en la centroizquierda es que no se mencionara la iniciativa en la cuenta pública y, pese a que entiende las razones del Ejecutivo, el PLN también anunció rechazo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 16:08 hrs.

Cámara de Diputados Oposición gobierno Proyecto de ley deuda Fiscal estrechez fiscal Claudia Rivas
<p>Oposición rechaza el proyecto para autorizar endeudamiento y Kaiser pide al gobierno aplicar medidas de “shock”</p>

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