Oposición rechaza el proyecto para autorizar endeudamiento y Kaiser pide al gobierno aplicar medidas de “shock”
Una de las cosas que molestó en la centroizquierda es que no se mencionara la iniciativa en la cuenta pública y, pese a que entiende las razones del Ejecutivo, el PLN también anunció rechazo.
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El proyecto para aumentar el techo autorizado de endeudamiento para el sector público este año, que ingresaría este miércoles al Congreso, generó preocupación y molestia en la oposición, pero también en algunos sectores de la derecha. Ello, debido a que la iniciativa, que no se mencionó en la cuenta pública, no se condice con la situación fiscal reseñada por el Presidente José Antonio Kast en su mensaje al país, es el principal argumento.
En este sentido, desde el Frente Amplio (FA), el diputado integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jorge Brito, señaló que la deuda pública “ya está en niveles preocupantes” y alertó acerca de que un mayor endeudamiento hará “más riesgoso a Chile” y dañará la economía. Por esta razón, el legislador opositor solicitó el acuerdo de la instancia que integra para que asista el Consejo Fiscal Autónomo a la comisión antes de discutir y votar la medida del Ejecutivo.
Megarreforma o aumento de deuda
Brito advirtió que, si el gobierno quiere los votos de la oposición, “tiene que desistir de la megarreforma tributaria”, pues, desde su punto de vista, “no es comprensible, no es racional, no se entiende disminuir el impuesto a las grandes fortunas, recortes sociales para los hospitales y las escuelas y, al mismo tiempo, superar el límite de endeudamiento.
En la misma línea reaccionó otro opositor integrante de Hacienda, el diputado Carlos Bianchi (indep. PPD). A su juicio, con el proyecto anunciado es un instrumento para “tapar o compensar la rebaja tributaria que la reforma (de reactivación económica) va a generar, con tal de otorgarle este beneficio tributario al 2% más rico de Chile”. Y, acto seguido, advirtió que “para esta bancada del PPD-independientes es absolutamente inaceptable".
Inconsistente con la cuenta
La que tampoco está disponible para aprobar el proyecto es la bancada de la Democracia Cristiana. De hecho, el jefe de los diputados, Jorge Díaz, anunció el rechazo a la medida, que a sus ojos resulta “inconsistente” con los anuncios realizados por el Presidente Kast en el marco de la cuenta pública.
“Anunciamos desde ya que esta iniciativa no es congruente con lo que hoy día está pasando la ciudadanía, que sufre un costo de la vida mayor y, además, sufre en los distintos servicios públicos, donde se está recortando presupuesto, sobre todo en áreas tan sensibles como la salud”, argumentó el diputado falangista.
Kaiser anuncia rechazo
Pero no sólo la oposición se mostró contraria al proyecto, también el Partido Nacional Libertario que, a través de su presidente, Johannes Kaiser, señaló que la colectividad “no va a votar a favor de un aumento de deuda. Eso sería totalmente contrario a lo que son nuestros principios, adelantó el exdiputado.
El dirigente cree que el Ejecutivo aún puede hacer recortes más relevantes en el gasto público, aunque está consciente de que su propuesta “puede generar todo tipo de fricciones, pero también entendemos que la responsabilidad de la necesidad de recortes en el gasto público recae en quienes dejaron las finanzas públicas absolutamente derruidas”, responsabilizando de la situación al gobierno anterior.
Kaiser dijo entender al ministro Quiroz y que probablemente el Ejecutivo tiene los votos para aprobar la iniciativa, por lo que su partido dará una “señal política potente” rechazando la medida. Además, solicitó al gobierno “tomar las medidas necesarias para ordenar las finanzas públicas, también, si es necesario, tomando medidas de shock”.
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