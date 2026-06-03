Encuesta del Banco Central: empresas suben sus expectativas de inflación en 12 meses a 4%
Al mismo tiempo, también se ajustó al alza la perspectiva a 24 meses, subiendo de 3% a 3,3%.
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La inflación resultaría ser más alta de lo que se estimaba a principios de año y cuando inició el conflicto en Medio Oriente.
De acuerdo a la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) del trimestre móvil febrero-marzo-abril de 2026, las empresas ajustaron al alza sus proyecciones para los precios internos.
Mientras que en el sondeo anterior, se esperaba que las expectativas de inflación a 12 meses fuera de 3,3%, ahora las firmas prevén que será de 4%.
Al mismo tiempo, también se ajustó al alza la perspectiva a 24 meses, subiendo de 3% a 3,3%.
“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que la percepción de alzas en los costos se intensifica en el último trimestre móvil, revirtiendo la desaceleración observada en los meses previos”, señaló el Banco Central.
En tanto, explicaron que el índice de precios de venta aumenta levemente, pero se mantiene en torno a la zona de neutralidad. Mientras que los niveles de venta se reducen levemente, mientras que los márgenes de ganancia experimentan una caída más pronunciada.
Acerca de la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta indica que tanto los costos como la disponibilidad de insumos han aumentado su presión al alza en los precios en lo más reciente.
Además, la influencia del tipo de cambio sube nuevamente y se ubica por sobre el nivel neutral. Por otro lado, los niveles de ventas continúan ejerciendo una presión a la baja en los precios, aunque con menor intensidad que en los meses anteriores.
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