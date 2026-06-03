La oposición presiona a Quiroz y le pide que elija entre aprobar la ley miscelánea o el proyecto que aumenta el techo máximo de endeudamiento del Estado

Hacienda de la Cámara inició discusión de la iniciativa que permite al gobierno endeudarse en US$ 6.200 millones adicionales a lo considerado en la Ley de Presupuestos.

Apoyado en un documento que expuso a los diputados de la comisión de Hacienda de la Cámara, encabezada por el republicano Agustín Romero, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz explicó por qué el Estado necesita aumentar en US$ 6.200 millones el techo autorizado por el Congreso para emitir deuda este año y lo que, en buenas cuentas, obligó al Ejecutivo a enviar al Congreso un proyecto sobre la materia.

Así se inició este miércoles la discusión del citado proyecto que, el gobierno, ingresó con suma urgencia; y que, concluida la tramitación en esta instancia, deberá pasar a la comisión de Economía. Ello ocurrió debido a que, en la Sala de la Cámara, cuando se dio cuenta el ingreso de la iniciativa, la oposición solicitó que también fuera analizada por Economía debido a sus contenidos y como el oficialismo no dio la unanimidad para ello, no quedó más que votar.

Y, sorprendentemente, se aprobó la propuesta.

Por ello, pasadas las 15:00 horas, y mientras el ministro Quiroz sostenía una animada conversación informal con la integrante DC de la comisión Priscilla Castillo, el presidente de la comisión dio por iniciada la sesión, que comenzó con la exposición del titular de la cartera.

En ella explicó que se solicitan US$ 6.200 millones adicionales de autorización de endeudamiento para financiar requerimientos derivados del mayor déficit; es decir, mayores necesidades de financiamiento por un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuestos, que alcanza US$ 3.800 millones; el efecto tipo de cambio, ya que la apreciación del peso reduce los pesos que rinde la deuda emitida en dólares, exigiendo mayor autorización en dólares, llegando a US$ 900 millones; y, por último, los compromisos de pago ineludibles, es decir, recursos necesarios para atender oportunamente las obligaciones fiscales y fortalecer la posición de liquidez del Tesoro Público, que ascienden a US$ 1.500 millones.

“Sería de la mayor irresponsabilidad”

En cualquier caso, varios diputados de oposición, como Carlos Bianchi (Indep. PPD), Jorge Brito (FA) y Boris Barrera (PC), plantearon que el proyecto misceláneo y el que autoriza el aumento del endeudamiento son incompatibles, por lo que presionaron para que el titular de Hacienda se pronunciara acerca de la posibilidad de optar por uno u otro.

Especialmente -dijo Bianchi- porque “sería de la mayor irresponsabilidad, que mientras tramitan un proyecto para volver a endeudar al país, en paralelo, tramiten una reforma que dejará un forado de US$ 4.200 millones”.

No hubo respuesta a esta inquietud y el oficialismo hizo algo que se ha vuelto habitual: tratar de blindar a Quiroz, enrostrando a la oposición los errores del gobierno anterior y enfatizando que, si la administración Kast tiene que hacer esto, es porque se encontró un país desfinanciado.

Quiroz tampoco respondió con total claridad la consulta de Brito sobre las razones de que el informe financiero del proyecto no contemple los intereses que se deberán pagar sobre la deuda de US$ 6.200 millones.

Finalmente se acordó que la próxima semana se invitará al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) e incluso el UDI Jaime Coloma propuso que se invite a la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, para que explique cómo se hizo el cálculo de la proyección de deuda.

La comisión deberá trabajar hasta el jueves 11, para cumplir la suma urgencia, porque luego deberá pasar a Economía.