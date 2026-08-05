Minuta del Banco Central afianza expectativa de una mantención de tasas en próximas reuniones

Análisis del área de Estudios de Santander reparó en que el texto dio cuenta de una discusión sobre el deterioro de las expectativas en consumo e inversión.

Como una confirmación de que la tasa de interés se quedará en 4,5% por un rato se recibió la minuta que publicó el Banco Central este miércoles de la reunión monetaria que sostuvo la semana pasada.

En esa ocasión, tal como se esperaba, el consejo de la entidad emisora optó por no innovar y, de hecho, el único camino que se evaluó fue su mantención.

Este escenario, según el análisis del área de Estudios, persistirá durante las próximas reuniones y cualquier normalización adicional -estimaron- que solo se evaluará “cuando disminuya la incertidumbre externa y exista mayor certeza respecto de la convergencia inflacionaria”.

En este punto destacaron que, en los últimos días, se ha visto una normalización del escenario externo, con caídas en el precio del petróleo, combustibles y apreciación del peso, aliviando parte de los riesgos presentes en la última reunión monetaria.

Foco en las expectativas

Santander reparó en que la minuta incorporó una discusión sobre el deterioro de las expectativas. “En consumo, el Consejo busca distinguir cuánto responde al shock petrolero y cuánto a una percepción menos favorable sobre la economía chilena”, indicaron.

Y, en inversión, añadieron que planteó “que la reciente debilidad constituye una sorpresa respecto del escenario del IPoM y no descarta que parte de ella responda a una postergación de proyectos a la espera de la eventual aprobación de la Ley de Reconstrucción, aspecto que continuará monitoreando”.

Con todo, dijeron que el balance sigue siendo mixto para el ente emisor, con una inflación algo más alta en el corto plazo, pero actividad, inversión y empleo más débiles.

En cuanto a la inflación, opinaron que la lectura del Central “es relativamente matizada”. El IPC de junio sorprendió al alza, con una inflación subyacente superior a la proyectada, “pero el Consejo relativizó este resultado al destacar que estuvo precedido por dos meses de sorpresas en sentido contrario”.

Asimismo, consideraron que la autoridad mantuvo la evaluación de que el traspaso del shock de costos asociado al alza del petróleo hacia el resto de los precios continúa siendo “acotado y consistente con los patrones históricos”.

En el ámbito internacional, repararon en que el Consejo volvió a destacar un escenario de alta incertidumbre, marcado por el alza del precio del petróleo, mayores expectativas de inflación y condiciones financieras más estrechas.

En este contexto, a juicio de Santander, la discusión de la reunión “resulta algo menos hawkish que el comunicado, al relativizar las sorpresas recientes de inflación y otorgar mayor relevancia al debilitamiento de la actividad”.