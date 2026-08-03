Cae alojamiento de turistas en junio y hoteleros piden más promoción para atraer visitantes
Los pasajeros totalizaron 1.429.414 personas en el período mencionado, concentrados en la Región Metropolitana y Valparaíso.
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Un descenso de 3,4% anual en las pernoctaciones de turitas reflejó la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El mayor nivel de noches de alojamiento en un lugar determinado se vio en la Región Metropolitana, con un total de 515.431 pasajeros (-6,6% anual), seguida por Valparaíso (1,2%) y Antofagasta (6,6%), con 152.698 y 138.983 personas, respectivamente.
En contraste, las contracciones fueron Arica y Parinacota (-21,2%); Magallanes (-16,3%); y Ñuble (-15,7%).
Del total de 1.429.414 alojamientos turísticos, 1.093.581 fue en hoteles (-1,7% en 12 meses), mientras que 335.833 correspondieron a hostales, residenciales, cabañas y similares (-8,6% anual).
En junio, la tasa de ocupación de habitaciones llegó a 35,5%, lo que reflejó una baja anual de 0,67%. La estancia media de los pasajeros promedió 2,06 noches, una contracción de 0,1% anual.
En cuanto a la llegada de turistas extranjeros, anotó una caída anual de 3,3%, con un total de 694.628 pasajeros.
¿Qué opinan los gremios?
Para el presidente del gremio hoteleros de Chile, Alberto Pirola, las cifras publicadas por el EMAT reflejan un escenario observado hace algunos meses que responde a una combinación de factores: una desaceleración del crecimiento económico y el hecho de que junio es un mes de temporada baja.
Sobre el primer punto, Pirola aseguró que la expansión de la actividad acotada ha obligado a que las familias tengan “un consumo muy contenido”, así como a hacer una “priorización de sus gastos”. Esto, a su vez, ha reflejado que muchas personas “posterguen sus viajes, opten por escapadas más cortas o privilegien alternativas de alojamiento sin costo, como quedarse en casas de familiares o amigos”.
Y el hecho de que la encuesta se refiera a junio implica que, en la práctica, no se captaron las vacaciones de invierno que comenzaron a fines de ese mes e, incluso, durante julio, por lo que su “impacto positivo todavía no se refleja plenamente en estas cifras”.
En su análisis, Pirola mencionó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio (2,4%) es “una señal alentadora para una eventual recuperación de la economía”, aunque aún es necesario “fortalecer la promoción nacional e internacional de Chile”.
“Necesitamos atraer más visitantes, especialmente turistas internacionales de mayor gasto”, ya que son estos últimos los que “permiten mejorar la ocupación, aumentar la estadía promedio y fortalecer la rentabilidad de los establecimientos”, cerró.
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