Quiroz se entusiasma con el alto Imacec de junio: “Muchos pensaban que estábamos en recesión técnica”

“Hoy tuvimos una buena noticia”, sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al comentar el resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que creció 2,4%, afirmando que “está en línea con lo que había señalado hace unos 15 o 21 días, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia y esto significa que la economía está volviendo a crecer”.

Sin embargo, precisó que “a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino que nos interesa el crecimiento de largo plazo; y para eso creo que la novedad más relevante sigue siendo lo que vamos a terminar de aprobar este esta semana con la ley de reconstrucción”

Sobre lo que espera para la segunda parte de 2026 y el crecimiento anual, el ministro dijo que “esperamos que el segundo semestre tengamos un semestre muy muy dinámico. Estoy temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestra expectativa y como ustedes bien saben, en el Informe de Finanzas Públicas hablamos de un crecimiento de 1,8% y todavía nos mantenemos en eso”.

Consultado si descarta la recesión técnica de la que hablaron algunos analistas, dijo que “por supuesto. Mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica. Recordarán que ya hace unos 20 días dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo y bastante positivo”.

Compensación a alcaldes en ley miscelánea

Respecto al resultado que espera para la votación de mañana en el Senado sobre el tema pendiente de compensaciones a municipios por exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años en la ley miscelánea, el secretario de Estado indicó que “nosotros pensamos que se va a aprobar y va a haber una mayoría que apruebe. Hay que recordar que esa norma lo único que hace es restituir íntegramente a los municipios cualquier efecto que tenga la rebaja contribución en sus ingresos. Por lo tanto, me sorprendería que no se apruebe”.

Y ante las persistentes críticas de algunos alcaldes, que piden una redistribución de los recursos en el Fondo Común Municipal (FCM) y no directamente a cada municipio, Quiroz indicó que respeta su rol, pero que “aquí el Congreso aprobó una exención a las contribuciones a todos los mayores de 65 años. Está aprobado así sin excepción. Eso lo vamos a mantener. Ya se aprobó y lo que queda ahora por conversar son cómo se compensa y la propuesta es que se compense en un 100%”.

Quiroz reafirmó que luego de aprobarse la totalidad del texto va a comunicar los vetos que presentará al proyecto y ratificó que “obviamente que vamos a presentar los vetos. Ya he dicho que un veto que va a ir en cualquier evento es el de anatocismo, que tiene informes negativos del Banco Central y la CMF, y después vamos a estudiar si van o no los demás” vetos.

Exsubsecretario: "Se le echa de menos"

El ministro también se refirió a la polémica generada por los resultados de los controles de drogas del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien debió abandonar el gobierno por un test positivo el pasado 23 de julio.

“Le tengo un gran aprecio. El subsecretario hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también. Me alegra mucho los resultados que obtuvo en su otro test, pero lo que ocurra de aquí en adelante con su situación respecto al gobierno, no cabe dentro de mi ámbito de decisión", comentó Quiroz ante la posibilidad de que la exautoridad vuelva al cargo.

Ante la insistencia de si le gustaría que se incorporara, dijo que “ese es otro tema. Mi gusto o no gusto no cuentan. Acá lo que cuenta es la decisión del gobierno, que tiene que ver todo el tema en su conjunto” y enfatizó que “Juan Pablo Rodríguez fue un excelente subsecretario, cumplió una excelente labor. Tengo la mejor opinión profesional de él, pero su reintegración en el gobierno es algo que está por sobre mi nivel de decisión”.