Golpe al empleo en la Macrozona Sur: la desocupación alcanza los dos dígitos desde O’Higgins hasta Los Ríos

Ñuble lidera la desocupación laboral del país con 10,5%. Economista explica que los sectores que se abastecen de recursos naturales para su producción son los que marcaron la tendencia negativa en los indicadores.

La tasa de desempleo en la Región de Ñuble, alcanzó un 10,5% durante el trimestre móvil abril - junio. Biobío en tanto, registró un 10,4%, lo que representa un significativo incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto de los últimos doce meses. El escenario laboral de esta última región, ha sumado incrementos en la desocupación desde junio de 2025, manteniéndose entre las regiones con más cesantía en ese período.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la reciente alza en Biobío fue impulsada, principalmente, por un aumento de 1,3% en la fuerza de trabajo, que superó la capacidad de generación de nuevas plazas laborales. El porcentaje de personas aumentó sólo 0,1%; que para la estadística anual representa un crecimiento de 13,5%.

Las cifras a nivel de la macrozona centro – sur, son complejas. Entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos, además de Valparaíso, se anotan tasas sobre los dos dígitos. A Ñuble le siguen de cerca Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, con 10,4% de desocupación. Más atrás aparecen Los Ríos con 10,2% y La Araucanía con 10,1%.

“Es un shock común en economías intensivas en bienes transables primarios. Los sectores frutícola, silvoagropecuario, la celulosa, la madera, la pesca. En cada una de ellas tenemos economías golpeadas por escasez del recurso natural, temas de seguridad, demanda externa, aranceles, etcétera”, comentó el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.

Infraestructura eléctrica

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, el estancamiento de Ñuble se debe a un déficit histórico en su infraestructura de transmisión eléctrica. “Eso ha frenado la instalación de nuevas empresas y ha desviado capitales hacia zonas vecinas como Biobío y Maule”.

Según detalló, existen más de 1.400 solicitudes de conexión paralizadas, desde plantas de proceso de alimentos hasta frigoríficos y proyectos industriales, debido a la falta de factibilidad técnica por la saturación de la antigua línea Charrúa. “Energía hay, pero falta la carretera para transmitirla, y eso ha sido un detonante importante para que Ñuble esté en el lugar que está de la pobreza”.

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Esta debilidad de infraestructura quedó en evidencia tras la separación administrativa de la matriz industrial del Biobío, que ha provocado la fuga de millonarias inversiones, agravando la situación de una zona que además sufre los golpes del cierre de aserraderos y la paralización de compras de remolacha por parte de Iansa.

Para Lama, el tema energético incide en la calidad del mercado laboral local, posicionando a Ñuble con uno de los promedios salariales más bajos de Chile y empujando a su fuerza de trabajo hacia la informalidad. “Como no hay crecimiento en la inversión, en el desarrollo económico, obvio que los empleos son de mala calidad, porque son sueldos bajos", afirmó el titular del comercio chillanejo.

Informalidad en Biobío

La situación que enfrenta Biobío tiene componentes complejos, como la brecha de género y la informalidad, que han aumentado proporcionalmente en los últimos periodos analizados por el INE.

En las mujeres, el desempleo escaló a 11,3%, marcando un incremento de un punto porcentual, mientras que en los hombres se situó en 9,7%. Paralelamente, la tasa de ocupación informal llegó a 28,3%, reflejando un incremento interanual de 3,1 puntos porcentuales.

“Una de cada cinco personas de la fuerza laboral en el Biobío está subutilizada”, explicó Smith, quien agregó que se ha incrementado el “tiempo parcial involuntario; es decir, estoy trabajando menos horas, no porque quiero, sino porque no encuentro otro trabajo. Ese grupo creció 48,3% en 12 meses. Y los ocupados que ya tienen empleo, pero buscan otro, son más de 61 mil personas y creció 31,8%”.

Reacciones políticas

El impacto de estas cifras generó inmediatas reacciones en las autoridades locales. El gobernador regional, Sergio Giacaman, criticó duramente el escenario económico y la falta de apoyo estatal, señalando que “es un indicador realmente preocupante, es el peor de los últimos años de la historia de nuestra región y la verdad tiene que ver con un nivel central absolutamente desconectado de la región”.

Bajo ese planteamiento, hizo énfasis en que la zona debe fortalecer sus capacidades para convertirla en una plataforma logística, demandando mayor inversión ferroviaria, vial y hospitalaria. Ante este panorama, destacó el esfuerzo local indicando que Gobierno Regional anunció recientemente la implementación del Plan Juntos Rescatamos Biobío, que inyectará alrededor de $ 32 mil millones y generará 3 mil empleos temporales para las 33 comunas de la región.

Por su parte, la seremi del Trabajo, Camila Álvarez, atribuyó el 10,4% de desempleo a factores como el aumento de costos laborales y la incertidumbre del sector productivo. Para enfrentar la crisis, explicó que “estamos a través del Gobierno impulsando tres ejes de reactivación laboral porque sabemos que esto tiene un camino paralelo”.

Comentó además que ante la generación de plazas formales y estables, “no le podemos dar a las empresas y al privado toda la responsabilidad y por lo tanto estamos impulsando un eje importante, un eje de reactivación laboral”.

Para Smith, podría existir un repunte en el corto plazo. “El Estado tiene espacio para un choque de inversión de US$ 55 millones desde el MOP. Eso podría generar 1.000 empleos más o menos, adelantando licitaciones. En el mediano o largo plazo, yo creo que el plan nacional de infraestructura, más los temas de permisología, de certeza jurídica y en la región particularmente la seguridad, creo que las cifras pueden mejorar sin duda. Todo eso deberá traer inversión, pero es de largo plazo”.