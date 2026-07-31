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Ministro del Trabajo abrirá el 30° Encuentro Empresarial de la CRCP con foco en empleo, innovación y desarrollo regional

La nueva edición del evento de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso se realizará el 5 y 6 de agosto en Viña del Mar. La programación abordará empleo, Inteligencia Artificial, innovación, turismo y comercio electrónico, junto con una rueda de negocios que en 2025 proyectó acuerdos por más de US$ 15 millones y que este año buscará seguir impulsando la internacionalización de las empresas regionales.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 16:15 hrs.

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<p>Ministro del Trabajo abrirá el 30° Encuentro Empresarial de la CRCP con foco en empleo, innovación y desarrollo regional</p>

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