Ministro del Trabajo abrirá el 30° Encuentro Empresarial de la CRCP con foco en empleo, innovación y desarrollo regional

La nueva edición del evento de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso se realizará el 5 y 6 de agosto en Viña del Mar. La programación abordará empleo, Inteligencia Artificial, innovación, turismo y comercio electrónico, junto con una rueda de negocios que en 2025 proyectó acuerdos por más de US$ 15 millones y que este año buscará seguir impulsando la internacionalización de las empresas regionales.

En medio de la preocupación por el empleo y la necesidad de reactivar la inversión en Valparaíso, autoridades, empresarios y expertos se reunirán durante dos jornadas para debatir los cambios que están transformando el trabajo y los negocios. La cita corresponde al 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), que será inaugurado por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, y se realizará el 5 y 6 de agosto en el Casino Enjoy Viña del Mar.

La actividad, denominada "30ee Decodificando el Futuro”, reunirá a autoridades, representantes de empresas, académicos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los cambios que están transformando el empleo, la inversión y los negocios.

El encuentro cuenta con el apoyo de Corfo y la colaboración estratégica de ProChile. En su trigésima edición, la organización busca enfocar la discusión en la capacidad de la Región de Valparaíso para generar puestos de trabajo, atraer inversiones y avanzar en proyectos estratégicos.

El presidente de la CRCP, Javier Torrejón, planteó que la región debe pasar del diagnóstico a la ejecución de medidas concretas. “El futuro no nos exige adivinar lo que viene. Nos exige dejar de postergar las decisiones que ya sabemos que debemos tomar. Hoy la principal urgencia de la Región de Valparaíso es recuperar su capacidad para generar empleo, atraer inversión y avanzar en los proyectos estratégicos que permitan construir una economía más competitiva”, afirmó.

El dirigente agregó que el encuentro pretende facilitar acuerdos entre el sector público y privado. “Parece que en Chile hemos desarrollado una notable capacidad para diagnosticar los problemas. Lo que todavía no logramos desarrollar con la misma velocidad es la capacidad para resolverlos”.

Innovación en IA

La primera jornada incluirá la charla magistral “El futuro se construye hoy”, a cargo del expositor colombiano Daniel Bustamante. Posteriormente, el español David Alayón participará en el seminario “Disrupción empresarial. Liderar el cambio”, enfocado en los desafíos que enfrentan las compañías ante las nuevas tecnologías y modelos de negocio.

Durante la segunda jornada, la especialista Margot Duek expondrá sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas. La programación también considera paneles sobre el futuro del turismo y las tendencias que están modificando el comercio electrónico.

El director regional subrogante de Corfo Valparaíso, Felipe Mellado destacó que la actividad permitirá conectar a empresas, emprendimientos e instituciones ligadas a la innovación. “A través del instrumento Viraliza Eventos, estamos apoyando espacios que conectan al mundo empresarial, emprendedor y de la innovación, porque creemos que la colaboración público-privada es clave para impulsar nuevas oportunidades, aumentar la competitividad y proyectar a la Región de Valparaíso como un polo de desarrollo, emprendimiento e innovación con mirada global”.

Rueda de negocios

Una de las principales actividades será la Rueda de Negocios Valparaíso 2026, organizada por ProChile. La instancia reunirá a más de 60 empresas regionales con 10 compradores y contrapartes provenientes de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.

Las firmas participantes pertenecen a los sectores de música, audiovisual, animación, videojuegos y experiencias inmersivas. En la versión anterior, la rueda generó expectativas de negocios por más de US$ 15 millones.

El director regional de ProChile Valparaíso, Ivo Sandoval, destacó el trabajo conjunto que ha permitido incorporar una agenda de internacionalización al encuentro. “Esta 30ª edición del Encuentro Empresarial ratifica el trabajo robusto, articulado y permanente que ProChile mantiene con la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, instancia en la que nuestra institución participa desde hace más de 25 años”.

Sandoval explicó que la selección de los sectores responde a la búsqueda de nuevas áreas exportadoras para la región. “Buscamos la diversificación exportadora y este año nuestro objetivo es apoyar a un sector que cuenta con un tremendo potencial”.

El representante de ProChile añadió que la actividad fue preparada junto con la CRCP y los gremios regionales vinculados a las tecnologías creativas.

“Esta actividad, desarrollada junto a la CRCP y los gremios regionales de las tecnologías creativas, refleja nuestra apuesta por una Región de Valparaíso con visión internacional, capaz de exportar su talento y llevar sus soluciones a los mercados globales”.

La participación en el encuentro será gratuita, previa inscripción. El programa contempla actividades durante ambas jornadas y la asistencia de representantes de empresas, organismos públicos, instituciones académicas y entidades vinculadas al desarrollo económico regional.