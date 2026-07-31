Corte Suprema rechaza recurso interpuesto por comunidades y ratifica RCA favorable de proyecto Piscicultura Río San Pedro de Salmones Antártica
El fallo del tribunal permite a la compañía dar continuidad a sus operaciones en La Región de Los Ríos.
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La Corte Suprema ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para el proyecto Piscicultura Río San Pedro de la empresa Salmones Antártica S.A., tras rechazar el recurso de casación interpuesto por el Comité Ambiental Comunal de Los Lagos. El fallo del tribunal permite a la compañía dar continuidad a sus operaciones en La Región de Los Ríos.
Las demandas de las organizaciones comunitarias buscaban revertir el permiso ambiental, argumentando que no existió un inicio sistemático e ininterrumpido de las obras. Sin embargo, la instancia judicial respaldó la decisión previa de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que en 2025 archivó las denuncias, validando la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que en 2016 acreditó el inicio de la ejecución del proyecto.
El fallo de la Suprema ratificó el criterio del Tercer Tribunal Ambiental, instancia que tras revisar el caso en enero estableció que “el proyecto se encuentra desarrollando la etapa de construcción, que varios de los retrasos guardan relación con demoras en las tramitaciones sectoriales y que lo construido hasta ahora se ajusta a las obras y partes autorizadas por la RCA”.
El tribunal desestimó las alegaciones sosteniendo que “la acreditación del inicio se realizó ante el órgano competente y dentro del plazo legal, y bajo la normativa ambiental”.
Asimismo, determinó que las paralizaciones posteriores no anulan los permisos ya consolidados. En este sentido, la Suprema precisó que “el eventual incumplimiento de obligaciones específicas impuestas en la RCA, o la falta de continuidad en la ejecución posterior, puede dar origen a procedimientos sancionatorios o a la revisión excepcional del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300, pero no habilita la declaración de caducidad, que se encuentra estrictamente limitada al período previo al inicio de ejecución”.
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