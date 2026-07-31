Crece el club del 3%: aumenta el número de quienes apuestan por más crecimiento el próximo año

La normalización de las actividades mineras y pesqueras, junto con una mayor inversión, anima los cálculos del mercado. La base de comparación también jugará a favor.

Mientras cada vez se afianza más la expectativa de una economía chilena que se expandirá este año muy por debajo de lo que se pensó en un principio —acercándose más al 1,5%—, las apuestas para 2027 comienzan a superar el 3%.

Una señal de esta expectativa fue el informe Consensus Forecast de julio, que mostró que un alto número de agentes anticipa una aceleración del Producto Interno Bruto (PIB).

Si bien el promedio de las proyecciones apunta a un crecimiento de 2,8%, son 12 de las 26 entidades que participan del reporte las que prevén que se superará el umbral del 3% (ver gráficos).

¿Las razones? El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, quien anticipó un aumento del PIB de 3,6% para el ejercicio venidero, lo sustenta en una conjunción de elementos.

Uno de ellos es la normalización de la producción pesquera y agropecuaria —que incluye la retirada de El Niño y considera el efecto negativo de las inundaciones de este año—, junto con la desaparición completa del efecto del accidente de El Teniente en la minería.

A estos añade otros que considera factores más de fondo: “Debería notarse gradualmente el efecto de la Ley de Reconstrucción, especialmente en la inversión, y el escenario externo debería mejorar —suponiendo que se llega a un equilibrio estable en el Golfo Pérsico—. También la inflación debería converger a la meta, beneficiando al consumo y, tal vez, alguna mejoría en el empleo”, indicó.

El economista jefe de BTG Pactual, Pablo Cruz, también coincidió en que su previsión de 3,2% para 2027 obedece —en buena parte— a la normalización de las actividades en los sectores ligados a recursos naturales que se vieron afectados por diversos shocks durante estos meses. Adicionalmente, espera una recuperación significativa de la inversión, en línea con lo que sugieren los catastros disponibles.

Doce de las 26 entidades que participan en el Consensus Forecast de julio prevén que el crecimiento superará el umbral del 3% en 2027.

En el caso de la economista para América Latina de Oxford Economics, Débora Reyna, quien proyectó un crecimiento de 3% para el próximo año, la clave es la recuperación de la demanda doméstica que anticipa.

Clave en su análisis es el importante rebote que prevé para la inversión. Esto, dijo, luego de que la corrección esperada para 2026 fuera “más débil”, dado el escenario de una disminución de la confianza empresarial y una menor actividad en construcción e infraestructura.

Acerca del rol que juega el proyecto de reconstrucción del gobierno —cuyas medidas principales ya fueron aprobadas—, Reyna explicó que representa un factor relevante para la recuperación de la inversión en 2027, y prevé que esta aumentará 4,5%, después de registrar una baja de 0,1% este año.

Si bien los efectos serán graduales, estimó que estas reformas comenzarán a apoyar la inversión desde fines de 2026 y con mayor fuerza durante 2027.

Fernández indicó que la aprobación del proyecto explicaría “solo una parte, pero menos relevante de lo que ha dado a entender el ministro Quiroz”, precisando que el efecto en la inversión se notará gradualmente en el tiempo, pero en especial en el período 2028-2030.

“Más importante que los impuestos es la parte de permisología, y eso debería ayudar a recuperar la inversión junto con la continuidad del boom minero. Lo fundamental es la recuperación de los factores negativos que han perjudicado al crecimiento este año”, dijo.

Mientras, la economista de Zahler & Co., Claudia Martínez —quien prevé que el PIB se acelerará a 3,1% el próximo año, acompañado de un incremento de la inversión de 4,2%—, estimó que las medidas del gobierno para destrabar proyectos que están en espera o detenidos tendrán un efecto en la inversión de 2027.

No obstante, advirtió que “habría cierta incertidumbre que —de alguna manera— frenaría un incremento mayor de la inversión”, debido a que aún no está completamente aprobado el proyecto de ley misceláneo y hay recursos pendientes presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional.

La economista señaló que el costo del financiamiento de iniciativas de inversión de largo plazo el próximo año será más alto, tanto por factores externos como por el déficit fiscal que se registraría en Chile.

¿Y el panorama internacional?

El escenario externo también es clave para la actividad económica chilena.

Tras un año marcado por el conflicto en Medio Oriente y sus efectos en el precio del crudo, Fernández prevé que en 2027 se llegará a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y se normalizará el flujo de petróleo.

Cruz también cuenta en sus proyecciones con que el próximo año la cotización del crudo mostrará una trayectoria descendente, en línea con lo reflejado en los contratos futuros.

El tono dubitativo sobre los vientos provenientes del exterior lo pone Reyna, quien incorpora un entorno de elevada incertidumbre y, de hecho, su escenario base contempla un deterioro adicional.