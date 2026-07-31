¿Punto de inflexión? La producción industrial aumenta en junio y el comercio muestra recuperación

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una variación anual de 1,3% en el sexto mes del año, con énfasis en minería, pero con descensos en manufactura.

Dejando atrás ocho meses de bajas, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en junio una variación anual de 1,3%, debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza en 12 meses de 6%, como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería metálica, que creció 4,6% a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre.

Al mismo tiempo, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) creció 2,4% respecto de junio de 2025, debido al mayor dinamismo en dos de las tres actividades que lo componen. Destacó electricidad, que se incrementó 3,5%, explicado por una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales de la agrupación carbón y carbón-petcoke.

Al contrario, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,2% en 12 meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 8,1% en elaboración de productos alimenticios.

Consumo sube

En el sexto mes del año, el consumo también mostró una recuperación.

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró un aumento interanual de 4,8% en junio de 2026 a precios constantes, acumulando un alza de 3,9% al sexto mes del año, informó el INE.

El resultado fue incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, aumentó de 4,7% respecto a junio de 2025, debido, principalmente, a la contribución de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Mientras que el segmento a por menor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- creció 3,8% por la incidencia de venta al por menor por correo y por internet.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 11,1%.

En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó una baja 2,6% en doce meses, acumulando una expansión de 0,1% al sexto mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,7% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,4%.

Por su parte, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 10,9% en doce meses, acumulando un crecimiento de 15,2% en lo que va del año. De estos, destacaron los productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.