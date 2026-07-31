Situación fiscal al cierre del primer semestre: suben los ingresos y se contiene el gasto, pero la deuda se empina a máximos desde 1990

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer un nuevo boletín de ejecución presupuestaria, con información a junio de este año.

Los esfuerzos de contención del gasto público implementados por el gobierno comienzan a reflejarse en las cifras fiscales, con ingresos al alza, desembolsos que se moderan, pero a su vez una deuda pública que sigue batiendo records no vistos desde el retorno a la democracia.

Esas son las principales conclusiones que entregó un nuevo informe de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en esta ocasión para el cierre del primer semestre de este año.

Así, el gasto total del sector público no mostró variación en el sexto mes del año, acumulando un crecimiento de 1% entre enero y junio del año.

Según la repartición encabezada por José Pablo Gómez, el resultado se explicó por el incremento real de 2% del gasto corriente (que financia la operación del aparato estatal, como pagos de sueldos y la compra de bienes y servicios), que fue parcialmente compensado con la caída real de 12,7% del gasto de capital (inversión pública y transferencias de capital).

"El gasto corriente continúa moderando su crecimiento respecto a meses anteriores luego de haber crecido 3,5% promedio en los primeros cinco meses (mayo: 3,3%). Respecto al primer trimestre, moderación se explica principalmente por la caída en prestaciones previsionales (-2,5%) y por una normalización del pago en intereses luego del elevado crecimiento de abril", agregó el reporte.

Más ingresos

Si por el lado del gasto se exhibió una contención, por la parte de los ingresos también hubo señales positivas.

Acorde a Dipres, los ingresos del Gobierno Central aumentaron 12,6% anual en junio, gracias al desempeño favorable de los tres principales componentes de la recaudación.

En primer lugar, la tributación de la gran minería privada (GMP10) creció 83,8% real anual, impulsada por el elevado precio del cobre y la mayor recaudación asociada al royalty minero. En segundo lugar, la tributación del resto de contribuyentes aumentó 3,6%, con lo que volvió a registrar un incremento una vez finalizado el proceso de Operación Renta. Finalmente, los ingresos no tributarios crecieron 20,7% real anual, impulsados principalmente por las imposiciones previsionales y otros ingresos.

En lo que va del año, los ingresos del Gobierno Central crecen un 5,5%, principalmente por la tributación de la gran minería privada (38%) y por los ingresos no tributarios (24,2%), mientras que la tributación asociada al resto de contribuyentes acumuló una caída de 1,4% real anual, "coherente con la evolución reciente de la actividad económica no minera", agregó Dipres.

De esta manera, el sector público registró un déficit efectivo de 0,1% del PIB en junio, acumulando un saldo en rojo de 0,7% del Producto en lo que va del año y de 2,3% del PIB en los últimos doce meses. Esto último implica una mejoría de 0,2 décimas al mes previo y de 0,5 si se contrasta con diciembre del 2025.

Deuda al alza

Por otra parte, la deuda bruta del Gobierno Central continuó aumentando, logrando su nivel más alto desde 1990.

En específico, el stock representó un 43,1% del PIB a junio, un incremento de 0,6 décimas respecto del primer trimestre.

Asimismo, el aumento del stock de deuda fue compensado con un incremento de 0,8 punto porcentual en el nivel de activos consolidados del sector público, llegando a un 4,9% del PIB. Así, la posición financiera neta mejoró levemente, alcanzando un saldo negativo de 38,1% del PIB, versus el 38,4% al primer trimestre de este año.