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Situación fiscal al cierre del primer semestre: suben los ingresos y se contiene el gasto, pero la deuda se empina a máximos desde 1990

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer un nuevo boletín de ejecución presupuestaria, con información a junio de este año.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 18:02 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda Congreso presupuesto Fisco Jorge Quiroz
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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