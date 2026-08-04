"Un caso atípico": el informe que supervisó la candidata de Quiroz para el CFA donde se aborda la polémica por la deuda pública

El CEF de la U. de los Andes, dirigido por la economista Cecilia Cifuentes, elaboró un reporte donde analizó el cambio de proyecciones entre los más recientes IFP y que gatillaron una polémica entre el gobierno de Boric y el actual.

En las próximas horas, el Ejecutivo ingresará al Senado el oficio con el que materializará la nominación de la economista Cecilia Cifuentes como futura consejera del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por los próximos cinco años.

La economista y magíster en la disciplina de la Universidad Católica reemplazará en el cargo a su par Hermann González, que concluye su período de cinco años este viernes 7 de agosto.

Cifuentes es una de las principales economistas citadas por la centro derecha en la discusión fiscal, principalmente durante su paso como economista senior en Libertad y Desarrollo (LyD) y en lo más reciente en materias previsionales, al ser parte de la comisión de expertos que entregó insumos técnicos para destrabar la discusión de la reforma de pensiones en el Senado en 2025.

Hoy, la especialista es consejera del Consejo Consultivo Previsional del Ministerio del Trabajo y desde 2014 encabeza el Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes.

De hecho, desde dicha vitrina ha desarrollado varios trabajos de investigación y de análisis en materias fiscales, como la ejecución presupuestaria mensual de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Ley de Presupuestos y las numerosas reformas tributarias que se han realizado en los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El más reciente informe del centro se enfoca en un tema tan relevante como controversial: las discrepancias entre el gobierno anterior y el actual respecto del aumento del déficit fiscal que no se reflejó en un mayor endeudamiento entre los Informes de Finanzas Públicas (IFP) del tercer y cuarto trimestre del 2025.

Aquello, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, implicó que hubo cerca de US$ 10.500 millones de deterioro del balance fiscal entre 2026 y 2030 que no se contabilizaron como aumento de la deuda bruta del Gobierno Central para ese período.

En un documento de fines de julio, supervisado por Cifuentes y escrito por el investigador del CEF, Maximiliano Villalobos, se advierte sobre la necesidad de que exista mayor transparencia en la manera en que el Fisco proyecta los niveles de deuda y de déficit, para así permitir una mayor trazabilidad de los cambios en las perspectivas.

Así, el reporte analiza cinco puntos de evidencia reciente respecto a la polémica, al comparar todos los IFP del tercer y cuarto trimestre de cada año entre 2019 y 2025. ¿El resultado? En las dos grandes alzas anteriores del déficit proyectado el traspaso a deuda fue casi uno a uno, con 0,89 en 2019 y 0,95 en 2024. En 2025, en cambio, el traspaso fue de solo 0,42. "Por tanto, el resultado parece inusual dentro de la experiencia reciente analizada", explican los autores.

Entre las conclusiones, se destaca que el déficit proyectado entre ambos reportes aumentó en $ 13,5 billones; que la variación acumulada de la deuda proyectada para el mismo período aumentó solo $ 5,6 billones; que en 2019 y 2024 el mayor déficit se traspasó "casi completamente" a mayor deuda; que el CFA concluyó que no existía una inconsistencia contable en las proyecciones; y que la brecha se explicó por ajustes bajo la línea y supuestos de gestión financiera.

También, apunta a cinco implicancias institucionales: que la Dipres modificó la metodología de proyección de deuda desde el IFP del segundo trimestre; que la nueva metodología elimina partidas residuales de conciliación; que las operaciones bajo la línea pasan a identificarse de forma explícita; que el episodio refuerza la importancia de proyecciones fiscales "transparentes y replicables"; y en última instancia, que una mayor trazabilidad "fortalece la credibilidad de la política fiscal".

"La evidencia reciente muestra que, en los otros dos episodios de revisiones significativas al alza del déficit proyectado, estas se reflejaron casi íntegramente en una mayor variación de la deuda, por lo que el episodio observado entre los IFP de 2025 constituye un caso atípico desde una perspectiva económica, aunque consistente desde el punto de vista contable. Las modificaciones metodológicas implementadas posteriormente representan un avance hacia una mayor transparencia y trazabilidad de las proyecciones fiscales", concluyen Villalobos y Cifuentes.

"Nada de lo anterior implica que proyectar sea fácil", agregan. Para dimensionarlo, dicen que conviene mirar los ingresos más que el resultado fiscal, ya que en este último conviven factores difíciles de proyectar por naturaleza -el precio del cobre y del litio, o la subejecución del gasto de capital, entre otros-, que además pueden compensarse entre sí.

CFA ratifica a su vicepresidente

En paralelo, el Consejo Fiscal ratificó a su actual vicepresidente, Sebastián Izquierdo, en su cargo por un año más.

Esto, luego de que el pasado 17 de julio se cumpliera su período de un año como número dos del Consejo, hoy presidido por la economista Paula Benavides.

Izquierdo, economista y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, fue reelecto por unanimidad de los consejeros. Fue propuesto en septiembre de 2024 al CFA por el gobierno de Gabriel Boric.