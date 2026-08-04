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Banco Mundial advierte que un 14% de los empleos en países de alto ingreso está en riesgo por el desarrollo de la inteligencia artificial

El informe elaborado por el organismo también señala que la productividad de un 18,7% de los empleos de estos países –entre los cuales se ubica Chile– podría aumentar significativamente.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 09:06 hrs.

Banco Mundial empleo IA productividad Fernanda Arancibia
<p>Banco Mundial advierte que un 14% de los empleos en países de alto ingreso está en riesgo por el desarrollo de la inteligencia artificial</p>

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