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Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".

Por: Martín Baeza

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 17:00 hrs.

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<p>Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte</p>

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