Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte

En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".

Tal como había adelantado DF este jueves, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) oficializó la creación de un consejo asesor y consultivo mediante una resolución firmada por su nuevo director nacional, César Oyarzo.

El documento, al cual accedió este medio, señala que el consejo es necesario “para una adecuada gestión que integre el cúmulo de funciones que el Fondo debe desarrollar” y que colaborará con el director en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de Fonasa 2026-2030.

Distintas fuentes conocedoras explican que el consejo operará, a todas luces, como un directorio -en línea con los diagnósticos del sector que apuntan a mejorar el gobierno corporativo del servicio-, pero ad honorem: la resolución confirma que los consejeros no recibirán ningún pago.

“Es necesario instalar una capacidad estable de mirada de largo plazo en Fonasa, reduciendo la dependencia del ciclo anual presupuestario, así como para mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo”, argumenta la circular.

Asimismo, aclara que esta mesa no reemplazará al Consejo Nacional de la Sociedad Civil de Fonasa, al que le compete ejercer las funciones de articulación y coordinación de las organizaciones de este sector.

Además del Plan Estratégico, el consejo tendrá entre sus objetivos emitir informes técnicos sobre materias estructurales del seguro público y dar su opinión en “asuntos que sean de su interés relacionados con la gestión del Fondo, así como en aquellas materias que el Director de la institución les solicite”.

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¿Quiénes son los consejeros?

Según explicita el documento, el consejo tendrá siete integrantes, que podrán ser expertos en economía de salud y financiamiento; especialistas en gestión sanitaria; representantes del mundo académico; representantes del sector prestador público y/o privado; y expertos en transformación digital y análisis de datos. Además, quienes hayan ejercido el cargo de director de Fonasa podrán asistir a las reuniones con derecho a voz.

Según ha confirmado DF, ya hay seis nombres confirmados.

El primero es Álvaro Erazo, exministro de Salud durante Bachelet I, que además fue intendente de la Región Metropolitana en ese mismo gobierno, director nacional de Fonasa en el periodo de Ricardo Lagos y subsecretario de Salud en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Otro exdirector de Fonasa -también durante el gobierno de Frei- que se hará presente será Cristián Baeza. El experto internacional, con una trayectoria que incluye asesorías a la OMS y un paso por el Banco Mundial, hoy es director ejecutivo del Centro Internacional de Fortalecimiento de Sistemas de Salud (ICHSS) y eel Centro Global para el Desarrollo Saludable (CHD), ambos con sede en Washington DC, EEUU.

Se sumará también la economista de la salud Daniela Sugg, hoy directora de Sugg Consultores, que además de su rol en el mundo privado tiene pasos por el sector público, en instituciones como Dipres, el INE y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

Otra mujer que será consejera es Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss), que previamente ha tenido pasos como investigadora del CEP y asesora en distintas entidades del Estado.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, el doctor Luis Castillo, quien fue subsecretario de Redes Asistenciales en Piñera II, también figurará en el consejo.

Asimismo, quien fuera su gabinete en esa subsecretaría, Nicolás Duhalde, hoy director de Salud de la Municipalidad de Huechuraba, también formará parte. En su minuto, Duhalde llegó a ser uno de los candidatos que tenía el actual gobierno para dirigir Fonasa.

El séptimo asiento, según cuentan conocedores, fue ofrecido al histórico exgerente general de Isapre Consalud, Marcelo Dutilh, pero su participación todavía no ha sido 100% confirmada.

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El funcionamiento

La resolución también delineó “reglas básicas” para el funcionamiento del consejo. Existirá una secretaría técnica a cargo del gabinete del director, que recabará la información que requiera el consejo y preparará informes y resúmenes y redactará las propuestas técnicas de la entidad.

Asimismo, el consejo será dirigido por una persona con el título de presidente y dentro de su estructura interna deberá contar con al menos una secretaría ejecutiva. Ambos cargos serán definidos y elegidos por el Consejo, de acuerdo con los procedimientos que se acuerden en la primera sesión de funcionamiento.

“En la primera sesión de funcionamiento, el Consejo resolverá por mayoría de votos, todas las cuestiones que se requieran para su adecuado funcionamiento, tales como: calendarización de reuniones, metodología de trabajo, recopilación de antecedentes, elaboración de documentos de trabajo, y el rol que desempeñarán sus integrantes”, detalla la resolución.

Con todo, Fonasa se compromete en la resolución a proporcionar “apoyo administrativo y de servicios, así como de personal, si fuese necesario”.