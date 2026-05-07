Días clave en Codelco: inminente nombramiento de directores, cambios en plana mayor y en NovaAndino

Josefina Montenegro termina su período en la cuprera el 11 de mayo y el 22 de ese mes ocurre lo propio con Alejandra Wood y Nelson Cáceres. El 28 de mayo será el primer directorio sin Pacheco.

El próximo 28 de mayo, a las 14:30 horas, sesionará el directorio de Codelco con los nuevos miembros de la mesa y sin Máximo Pacheco como presidente. Su período expira tres días antes, el 25 de mayo, a medianoche y el exministro de Energía ha manifestado su intención de cesar en esa fecha, no antes.

Según profesionales del gobierno, la próxima semana se anunciaría la decisión de quién ocupará los puestos que se renuevan. El economista y exconstituyente Bernardo Fontaine asumiría como chairman, Luz Granier como directora y en definición está aún el tercer nombre de potestad del Presidente Kast.

En la industria se sabe que para el board de la corporación del cobre han sondeado a figuras de la industria como Thomas Keller (exCEO de Codelco y de Collahuasi), al expresidente de BHP, Antofagasta y también de la cuprera estatal Diego Hernández, así como al economista Sebastián Edwards y al exministro Laurence Golborne. Y todos han declinado la invitación.

Además, la Federación de Trabajadores del Cobre de Codelco ya envió a La Moneda su lista de cinco nombres, de donde Kast elegirá al representante de los trabajadores: Nelson Cáceres, Juan Cantillana, Rodrigo Delgado, Daniel Díaz y Andrés Pizarro.

Como el período de Josefina Montenegro culmina el próximo 11 de mayo y que tanto el director sindical actual, Nelson Cáceres, como Alejandra Wood -elegida por el cupo presidencial- terminan el 22 de mayo, en el gobierno planean informar los nuevos directores todos juntos la próxima semana si es que tienen ya el tercer director “presidencial”.

RUBÉN ALVARADO, PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO. MÁXIMO PACHECO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ESTATAL. FOTOS: JONATHAN DURAN Y JULIO CASTRO

Lo que viene

Una de las primeras definiciones del nuevo board de Codelco será acometer una reorganización corporativa, en consonancia con las críticas que los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, expresaron en la junta de accionistas de la cuprera.

“Ello implica, necesariamente, la salida de Rubén Alvarado como presidente ejecutivo de Codelco”, admitió una autoridad. Ahora, lo que está en evaluación es si aquello se produce con una transición de varios meses o es de manera inmediata. “Lo sensato es lo primero y que el CEO actual se vaya a fin de año”, explicaron conocedores del tema.

Los mismos dicen que también vienen cambios en la vicepresidencia de operaciones, responsable en último término de la producción de la estatal. Ahí está, de forma interina y desde hace pocos meses, el exgerente general de Andina, Lindor Quiroga. Otra unidad en la mira es la vicepresidencia de proyectos, a cargo de Julio Cuevas, debido a los atrasos que históricamente han tenido los proyectos estructurales de la estatal.

En Codelco defienden la labor de este último ejecutivo, que ha cumplido las metas en tiempo y presupuesto, pero en el gobierno se analiza un modelo distinto: que cada división se haga cargo del desarrollo de sus propios proyectos.

NovaAndino

Quienes lleguen al directorio de Codelco inciden directamente en otra decisión: la permanencia de Máximo Pacheco como presidente de la filial de litio NovaAndino hasta 2027, donde la estatal es socia con SQM.

En el gobierno de Kast no hay dos opiniones: Pacheco no puede seguir. Y por ello presentarán una propuesta para que se vote tal asunto en el directorio de la estatal. La decisión, dicen en la industria, necesariamente afectará las confianzas internas dado que para ser chairman en Novoandino, Pacheco contó con el respaldo de la mesa directiva de Codelco y de la filial, donde están, por parte de la corporación del cobre, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, en tanto que en representación de SQM figuran Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

Como los directores de Codelco son definidos en la mesa de la cuprera -Pacheco, Montenegro y Moreno- estos pueden ser cambiados si la compañía así lo decide. Y si bien según el contrato de SQM-Codelco a la cuprera le corresponde la presidencia, no está escrito quién, y podrían ser los otros directores (Moreno o Montenegro). “Sea como sea, va a haber cambios de bandos”, comentan en la estatal.

Head Hunters definen perfil del CEO de Codelco