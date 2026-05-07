Principal subsidio habitacional sufre recorte de 60% en su primer llamado de 2026 y enciende alertas en el sector

La reducción afecta al programa DS49, destinado a familias vulnerables. El DS19 también experimentó un recorte, pero en este caso en torno al 20%.

Hace algunos meses, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, ya se había adelantado que los principales subsidios habitacionales del país -el DS49 y el DS19- enfrentarían rebajas presupuestarias para este 2026. Sin embargo, el ajuste finalmente terminó siendo mucho más profundo de lo que anticipaba el sector.

A través de una resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se detalló la distribución presupuestaria de los subsidios DS49 y DS19 para este año, dejando en evidencia un fuerte ajuste en el primero de ellos.

En concreto, el presupuesto asignado al primer llamado del subsidio DS49 -recordando que existen cuatro de este tipo de procesos que se hacen al año- alcanzó las UF 6,3 millones. La cifra contrasta con las UF 15,8 millones consideradas en el primer llamado de 2025, lo que implica una caída cercana al 60%.

En detalle, la Región Metropolitana es la zona más afectada, con una disminución de 73,4% en comparación con el año anterior. Así, el presupuesto de la capital pasó de UF 2,8 millones a UF 768 mil.

Con bajas similares -en torno al 70%- aparecen también las regiones de Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta. En el resto del país, las reducciones fluctúan entre 40% y 60%, mientras que las únicas excepciones fueron La Araucanía, con una caída de 33%, y Aysén, donde el ajuste fue de 13%.

En paralelo, el programa DS19 -orientado a proyectos de integración social y territorial- registró una disminución menor, cercana al 20%, pasando de UF 13,4 millones a UF 10,6 millones.

De todas formas, desde el sector recuerdan que durante el año pueden realizarse otros tres llamados adicionales, lo que eventualmente podría elevar el presupuesto total. De hecho, en 2025 el primer llamado del DS49 comenzó con UF 15,8 millones y terminó cerrando el ejercicio con cerca de UF 28 millones.

Cabe precisar que detrás de este ajuste presupuestario aparece un factor que el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya había advertido hace algunas semanas: la estrechez financiera que enfrenta actualmente la cartera. De hecho, el ministro Iván Poduje señaló recientemente que cerca del 97% del presupuesto total del Minvu para 2026 ya se encontraba comprometido por obligaciones y deudas arrastradas de ejercicios anteriores, dejando un margen muy acotado para nuevos programas e iniciativas.

Los efectos del recorte

Para el doctor en planificación y economía urbana de la London School of Economics and Political Science y subdirector del magíster en Economía Inmobiliaria de la misma institución, Ignacio Aravena, la reducción presupuestaria tendrá impactos relevantes en dos frentes.

El primero, explicó, afecta directamente a las familias que esperan acceder a una vivienda.

“El número de viviendas disponibles, al menos en este primer llamado, va a disminuir muchísimo. Muchas personas que esperaban postular este año probablemente tendrán que seguir esperando”, comentó.

Según detalló, de las 16.825 unidades aprobadas originalmente a comienzos de año por la Dirección de Presupuestos (Dipres), ahora solo se estarían validando entre 3.450 y 5.050 viviendas, dependiendo del costo final de los subsidios por unidad.

En la Región Metropolitana, por ejemplo, esto significaría la construcción de entre 410 y 610 unidades, muy por debajo de las 1.303 inicialmente consideradas en la circular de Dipres.

Pero el impacto no solo se limitaría a la demanda habitacional. Aravena advirtió que el ajuste también golpeará a las empresas que continúan enfocadas en la construcción de viviendas sociales, debido a que una menor disponibilidad de subsidios implica menos proyectos en desarrollo.

“Si se construyen pocas viviendas, es difícil seguir hablando de una industria dedicada a las viviendas sociales. Entonces, esto también tiene consecuencias súper fuertes para la economía”, enfatizó el académico.