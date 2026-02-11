Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC

El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 17:24 hrs.

Inmobiliario Construcción viviendas Laura Guzmán
<p>“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
2
Empresas

Estadounidense PriceSmart acelera su llegada a Chile y alista primeras tiendas en Las Condes y Peñalolén
3
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
4
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
5
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
6
Empresas

Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
7
Mercados

Dólar cierra a la baja luego que el sorpresivo reporte de empleo en EEUU no lograra sostener un repunte global de la divisa
8
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete