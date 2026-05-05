Minvu caduca contratos con constructora española Tapusa en Chile y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones

Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, el ministro Iván Poduje anunció que las garantías cubrirán el pago a trabajadores y subcontratistas, además de reanudar las faenas con nuevas firmas a través de “trato directo”. El secretario de Estado además anunció acciones legales contra la compañía.

“Hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecute la boleta de garantía, tanto en el Biobío como en las obras que nos tienen paralizadas en Ñuble, en O'Higgins y en la Región de Antofagasta”. Con esta declaración, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó la decisión de poner fin a la relación contractual con la constructora española Tapusa S.A., luego de que la empresa no cumpliera con el plazo de la medianoche del lunes para reiniciar sus faenas.

La medida busca mitigar el impacto inmediato de la paralización que “le ha generado un daño enorme a 400 trabajadores directos, a más de 1.000 trabajadores indirectos y a toda la área metropolitana de Gran Concepción”, declaró el ministro.

Los proyectos afectados corresponden al mejoramiento del paso sobre nivel Esmeralda y obras de vialidad en el centro de Concepción, a la construcción del Eje Colón y la reconstrucción del Puente Perales, ambas en Talcahuano. Se trata de infraestructuras viales clave para el Gran Concepción, por su incidencia en la conectividad, el transporte público, la seguridad peatonal y el funcionamiento diario de sectores altamente transitados. A esto se suman, otras obras paralizadas en las regiones de Antofagasta, O'Higgins y Ñuble.

Los tres contratos que tendrán término anticipado registran distintos estados de avance. Esmeralda muestra un progreso de 20,3%, el Enlace Perales Tramo 1 de 51% y el Corredor Colón Perales Tramo 3 de 64,6%.

“No se le debe un peso”

Para asegurar la continuidad operativa de los proyectos estratégicos, el Ministerio adelantó que se buscará adjudicar el reinicio de los trabajos mediante la modalidad de trato directo en el corto plazo, priorizando la seguridad, limpieza y obras menores en ejes críticos como Esmeralda y Colón-Puente Perales.

Frente a controversias con algunos parlamentarios del Biobío respecto a una eventual deuda del Serviu (mandante de las obras) con la constructora, Poduje fue categórico en aclarar que “primero, a diferencia de lo que dijeron algunos, no se le debe un peso a la empresa. Están todos los pagos al día, fueron revisados los estados de pago con los avances”.

Agregó además que los montos de las boletas de garantía serán utilizados para concretar el pago adeudado a los trabajadores, quienes dejaron de recibir sus sueldos en abril, y a las empresas subcontratistas que acusan falta de pagos desde diciembre del año pasado. “Muchos trabajadores que han quedado en el aire. Nosotros vamos a responder para ellos”.

La medida aplicará tanto en las obras de Biobío como también las de O'Higgins, donde el propio secretario de Estado reconoció que existe “una situación bastante compleja ahí con los trabajadores”.

“Además, vamos a iniciar acciones legales contra esta empresa, que nos ha dejado obras botadas en barrios emblemáticos del Gran Concepción, que han sufrido robos de materiales, vandalismo, porque esta empresa las dejó abandonadas”, puntualizó.

Tras una mesa de trabajo con parlamentarios y autoridades locales, el Ministro anunció un endurecimiento en las políticas de licitación para reducir el riesgo de concentración y “evitar que a futuro una sola empresa se adjudique obras estratégicas en cuatro regiones del país”. Para proteger al mercado y a los proveedores, el secretario de Estado anticipó que “vamos a sacar un ranking pasado mañana de las peores y mejores empresas para hacer vivienda social para que a las peores empresas les cortemos los créditos de enlace y demos una señal para que el mercado pueda entregar mejores trabajos”.

Reacciones en los municipios

El conflicto, originado por los problemas financieros y operativos de la firma que se arrastran desde 2022 , derivará además en acciones legales por parte del Estado. El abandono de las faenas no sólo generó focos de vandalismo y robo de materiales, sino que provocó graves externalidades negativas, como la inundación de viviendas colindantes a las faenas en Talcahuano, debido a que la empresa “tapó todas las descargas de aguas lluvias del sector de Colón, de Medio Camino, y esas casas se están inundando. Más de 70 casas inundadas por la negligencia de esta empresa”, declaró el ministro.

En esta línea, autoridades locales reaccionaron a la medida exigiendo celeridad en la reanudación de las faenas para contener las externalidades en la urbe. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, valoró celeridad de la resolución. “Hoy podemos decir que estamos frente a una solución a un problema emblemático, como es el corredor de transporte del eje Colón y también las obras del puente Perales”.

Asimismo, urgió por la rápida entrada de los nuevos contratistas bajo trato directo para evitar el colapso vial en la comuna puerto. “Esperamos que prontamente ingrese la empresa que va a hacer las obras de mitigación, sobre todo pensando en las evacuaciones de aguas lluvias, de Nueva Visión y, por cierto, en el orden de limpieza de ambas obras”, señaló Saavedra, advirtiendo sobre las complicaciones que dejan las infraestructuras abandonadas.

En Concepción, el escenario tiene otras complejidades. El municipio ejerce como mandante de un contrato por más de $ 5 mil millones con Tapusa. El alcalde penquista, Héctor Muñoz, recalcó que “lo que queremos nosotros es que se finiquite rápido, que la boleta de garantía se use para darle a los trabajadores, a los subcontratistas, y que rápidamente pase a Contraloría, haya toma de razón y empiecen las nuevas empresas que el ministro dijo que iban a ser por trato directo”.

Ante el evidente deterioro de los frentes de trabajo, Muñoz enfatizó la urgencia de actuar, advirtiendo sobre las posibles externalidades en su comuna y el impacto financiero de la paralización. “La idea es hacer la obra de mitigación lo más rápido posible, cobrar las boletas, ver cuántos trabajadores también están afectados, y rápidamente darle continuidad a la obra, hablar con el gobierno regional para que los recursos estén disponibles para darle una continuidad a esta obra, y si hay más recursos que hay que invertir, porque cuando pasa esto, lamentablemente la obra sale más cara”.