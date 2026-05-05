Ubicado en un barrio top de Madrid y enfocado en altos patrimonios: el perfil de A&G, la firma de banca privada donde desembarcaron los exSecurity

A&G es un grupo especializado en la asesoría a patrimonios privados e instituciones.

La compañía, se encamina a cumplir 40 años y acumula casi US$ 20 mil millones en patrimonio gestionado de clientes.

Una boutique financiera de bajo perfil española de casi cuatro décadas de historia se transformó en el negocio de encuentro para reconocidas familias de Latinoamérica, exbanqueros y empresarios chilenos, y una figura mundial del deporte.

Se trata de A&G, un grupo especializado en la asesoría a patrimonios privados e instituciones, que apareció en el radar local tras una serie de movimientos cuando amplió su malla de accionistas, que hoy abarca desde México, pasando por Chile, a su natal España.

El último episodio se dio a conocer durante la tarde de este lunes. La compañía reveló el ingreso del exsocio de Grupo Security Renato Peñafiel a la propiedad de la firma.

Otros de los exsocios del banco absorbido por BICE que lo acompañarán en su incorporación son Gonzalo Pavez y Álvaro Vial. También se incorporan dos exejecutivos: el último CEO del holding Security, Fernando Salinas, y el exgerente general del factoring, Ignacio Prado.

El anuncio se suma a lo informado el 26 de marzo, cuando A&G comunicó la entrada de nuevos socios, entre ellos, algunos family offices de España -como el de Rafael Nadal- y Latinoamérica, como por ejemplo, los Lería Luksic, a través de su sociedad Wild Sur, que ya habían tomado una participación en 2022 y que la reforzaron este año.

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Camino a los 40 años

A&G mira de cerca el hito de cumplir sus cuatro décadas el próximo año. Fundada en 1987 por un grupo de ejecutivos financieros liderado por Alberto Rodríguez-Fraile, nació con el objetivo de asesorar a clientes privados, familias e instituciones.

El banco es conocido en el mercado español como una firma de gestión patrimonial de nicho, siendo uno de los principales actores independientes de la banca privada local, ubicado en el ránking tras los grandes bancos comerciales -con Santander, CaixaBank y BBVA a la cabeza-, además de Renta 4 y Banca March.

Desde la firma aseguran ser el primer multifamily office del país ibérico, con una apuesta por una plataforma de arquitectura abierta, que, con el pasar de los años, han ampliado a distintos servicios financieros, como los negocios de planificación patrimonial, asset allocation, fondos e inversiones en activos alternativos.

De hecho, en 2014 obtuvo licencia por parte del Banco de España, para integrar sus distintas líneas de negocio bajo una estructura bancaria.

Cuenta con más de 200 empleados y un centenar de banqueros privados distribuidos en once oficinas -desde Madrid a Valladolid- en suelo español, y más de 17.000 millones de euros -poco menos de US$ 20 mil millones- en activos bajo gestión a cierre de diciembre de 2025. Además, el grupo tiene una gestora en España y otra en Luxemburgo.

El banco está ubicado en el Paseo de La Castellana de Madrid, el barrio financiero de la capital española.

Si bien le caracteriza un bajo perfil, además de los cambios en su malla accionaria, A&G se ha tomado titulares de la prensa especializada por mover la grúa en el mercado español y levantar ejecutivos desde otras entidades.

En base a notas de medios españoles e internacionales, solo este año suma el fichaje de cinco banqueros desde Banca March, y en 12 meses anota 10 incorporaciones.

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El vínculo latinoamericano

Este año, A&G hizo noticia en lo local luego de anunciar que la familia Lería Luksic (a través del family office Wild Sur) aumentó su participación en la firma a finales de marzo, operación en la que también participaron relevantes patrimonios empresariales y financieros españoles, entre los que destacan la familia García Peralta (socia de Amancio Ortega en calzado) y el extenista español Rafael Nadal, a través de su family office.

A nivel regional, entraron como nuevos accionistas algunas de las familias más activas de Latinoamérica. Por ejemplo, la familia Motta (Grupo Motta) de Panamá; la familia Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente) y la familia Junco de la Vega (Grupo Reforma), ambas de México. También adquirieron acciones del banco la familia Montano (Grupo Mobiliare) y la familia Barrios Teixidor (Grupo Aris), de Perú.

Grupo al que, finalmente, los exSecurity Peñafiel, Pavez, Vial, Salinas y Prado se sumarán. “Nos alegra dar la bienvenida a los nuevos socios, todos ellos empresarios a los que aprecio y con los que compartimos valores y visión de negocio”, destacó en un comunicado el presidente y fundador del banco español A&G, Alberto Rodríguez-Fraile.

Por su parte, Peñafiel afirmó que “esperamos contribuir con nuestra experiencia en la banca y sector financiero a su crecimiento y diversificación”.