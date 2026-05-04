Autoridad ambiental aprueba la mayor desaladora del país por US$ 5.000 millones en la Región de Antofagasta

Según los registros del SEA, la última iniciativa aprobada de esta magnitud de inversión fue el proyecto Quebrada Blanca de Teck en 2018.

Cuatro proyectos, los cuales suman US$ 5.341 millones, fueron aprobados-por unanimidad- la tarde de este lunes en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta. Uno de ellos, la mayor desaladora del país.

Precisamente, el que concentra los mayores recursos es el proyecto de desalación denominado Aguas Marítimas de CRAMSA Infraestructura SpA, el cual involucra US$ 5.000 millones de inversión.

La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el año 2022, consiste en implementar las obras principales de desalación y conducción para la provisión de agua desalinizada, en los sectores de Antofagasta Norte, La Negra y Calama, todas zonas urbanas de la región.

"El proyecto considera la producción de agua producto (700.000,0 m3/día) mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa que incluye las obras marítimas de captación de agua de mar (1.685.000,0 m3/día) y el sistema de disposición de las aguas de rechazo (985.000,0 m3/día), todo emplazado en la planicie ubicada sobre la caleta Bolfin, en la Región de Antofagasta", se indica en el expediente de la iniciativa.

Asimismo, se consigna que el sistema de impulsión de agua producto se realizará mediante tuberías enterradas por una extensión de 472 km, estaciones de bombeo y estanques de distribución de agua producto emplazados en las estaciones de bombeo. "Por otra parte, considera línea de transmisión eléctrica de alta tensión, conectado al Sistema Eléctrico Nacional y subestaciones eléctricas", se añade.

De acuerdo a los registros, se estima iniciar la construcción del proyecto durante el primer semestre de 2027 y la operación de la planta en 2029.

Según los registros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la última iniciativa aprobada de esta magnitud de inversión fue el proyecto Quebrada Blanca de Teck en 2018.

Los otros proyectos que consiguieron luz verde fueron "Sistema de Almacenamiento de Energía Águila Mora”, de Aguila Mora SpA, con una inversión de US$ 336 millones. Y, además, “Construcción y Operación de seis polvorines para almacenamiento de productos explosivos en Planta Río Loa de Enaex Servicios S.A.”, de Enaex Servicios S.A., y “Continuidad Operacional Planta Cerro Dominador", de Salva-21 SpA.