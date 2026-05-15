Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Tribunal anula permiso ambiental de proyecto minero de Collahuasi por más US$ 3.200 millones

La instancia determinó que los reclamos de las asociaciones aymaras de la Caleta Chanavaya no fueron debidamente caracterizadas en la evaluación y pidió retrotraer el proceso.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 11:35 hrs.

Valeria Ibarra Minería medioambiente
<p>Tribunal anula permiso ambiental de proyecto minero de Collahuasi por más US$ 3.200 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

¿Cuáles son las 10 minas de cobre más grandes del mundo? Por primera vez, ningún yacimiento de Codelco figura en el listado
2
Empresas

Tribunal anula permiso ambiental de proyecto minero de Collahuasi por más US$ 3.200 millones
3
DF MAS

El encuentro de los Paulmann y los Mayne-Nicholls en la graduación de Berklee
4
Empresas

Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como presidente del directorio
5
Mercados

Los contrastes en los resultados de la banca privada: utilidades muestran desempeños dispares a abril
6
Mercados

La energía enciende el M&A: Toesca y Marubeni inician venta de GasValpo y fondo de EEUU prepara salida de Gasmar
7
Mercados

Dólar se dispara más de $ 10 en medio de fuertes pérdidas del cobre tras finalizada la visita de Trump a China
8
Economía y Política

¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete