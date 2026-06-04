Kast y Fontaine se reúnen por más de dos horas en La Moneda: cita se centró en reforzar control y gobierno corporativo de Codelco

Más de dos horas duró una reunión ayer miércoles entre el Presidente José Antonio Kast y el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine. Los temas que marcaron el encuentro fueron la necesidad de reforzar el control de la gestión de la estatal, la seguridad de los trabajadores, el avance de los proyectos estratégicos, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y cómo aumentar la contribución al Fisco que hace la minera.

Según La Moneda, la reunión forma parte del trabajo permanente que desarrolla el gobierno con las principales empresas e instituciones del país para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo sostenible de Chile.

Sin embargo, conocedores de la cita recalcaron que el Presidente Kast tiene un especial interés en Codelco, más aún tras el escándalo del abultamiento de la producción en 27 mil toneladas durante diciembre de 2025 y tras el accidente en El Teniente a fines de julio del año pasado, cuando fallecieron seis trabajadores. Todos estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público.

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Un aspecto que se abordó en el encuentro es, precisamente, cómo perfeccionar la gobernanza de la estatal para evitar decisiones unipersonales, un proceder que se le criticó al antecesor de Fontaine en la estatal, Máximo Pacheco.

De ahí que se enfatizara que el funcionamiento del gobierno corporativo de la estatal y mejoras al mismo es un eje clave del Ejecutivo y que por ello, Fontaine tendrá línea directa con el Presidente Kast en esta materia.

A eso se suma que Codelco enfrenta el declive de su producción, por lo cual la meta de llegar a 1,7 millones de toneladas al 2030 se ve casi imposible de cumplir.

Según señaló la vicepresidenta (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, desde el 2019 que la compañía no ha logrado cumplir con su plan de producción anual respecto a lo comprometido al presupuesto de la nación. Y pese a tener cuatro niveles de control interno y varias instituciones que fiscalizan la empresa, “esos controles fueron ineficaces, fueron vulnerados y la importancia es determinar por qué sucedió aquello”.