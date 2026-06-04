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Kast y Fontaine se reúnen por más de dos horas en La Moneda: cita se centró en reforzar control y gobierno corporativo de Codelco

Uno de los temas fue cómo perfeccionar la gobernanza para evitar la concentración de decisiones en una sola persona, aspecto cuestionado en la era Pacheco.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Codelco Kast Fontaine Minera gobierno
<p>Foto: Presidencia.</p>

Foto: Presidencia.

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