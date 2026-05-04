¿Litio desde descartes mineros?: Contraloría da luz verde a inédito proyecto de Quiborax para extraer el mineral desde ripios

La compañía se encuentra realizando estudios para determinar qué tecnología de extracción directa es la más idónea para llevar a cabo la recuperación del llamado "oro blanco".

No hay salares involucrados, pero sí litio y su potencial extracción acaba de avanzar en un paso clave.

Se trata de un inédito proyecto de economía circular que la compañía Quiborax, de la familia Fosk, viene desarrollando en fase de investigación hace más de tres años y respecto del cual Contraloría General de la Republica acaba de realizar la toma de razón del Decreto Supremo que contiene el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que suscribirá el Estado con la empresa.

La iniciativa en cuestión contempla la recuperación de este estratégico mineral desde las millones de toneladas de descartes mineros que viene acumulando la firma -la tercera mayor productora de ácido bórico del mundo- en décadas de actividad en la XV Región de Arica y Parinacota, ubicadas en la planta El Águila, las que ya cuentan con los análisis de muestreo, cuantificación y certificación correspondientes.

La compañía destacó que el proyecto cuenta con la autorización para investigación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y que actualmente se encuentra en un importante estado de avance, mientras se realizan pruebas para definir la tecnología DLE (Extracción Directa de Litio) más adecuada para la obtención de litio desde los ripios.