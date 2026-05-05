SII entra al debate por la ley de reactivación y destaca la baja de tasa corporativa y la ventana para repatriar capitales

El director del organismo, Jorge Trujillo, tuvo su debut en sociedad en un compleja sesión de la comisión de Hacienda, donde enumeró los 13 artículos del proyecto con impactos en materia tributaria.

La cautela con la que el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, hizo su debut en sociedad este lunes, contrastó con el clima que imperó en la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que en la tarde de este lunes se reunió para escuchar la que -en teoría- se esperaba fuera una extensa ponencia del ingeniero.

Sin embargo, aquello no ocurrió.

¿La razón? La instancia parlamentaria perdió más de una hora en la discusión procedimental respecto de cuándo se votaría el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional, ingresado por el gobierno al Congreso y que por estos días copa la atención del grupo parlamentario.

Ante la paciente mirada de Trujillo, a las 18:27 de la tarde los legisladores votaron que este jueves, en Santiago, se someterá a votación en general el texto. La sesión había comenzado pasadas las 17 horas.

Ya superadas las escaramuzas políticas, el nuevo titular de Impuestos Internos optó por la prudencia y la cautela, señalando que su exposición solo estaría abocada a los artículos con implicancias tributarias del proyecto, que podrían ser considerados como el “corazón” del texto legislativo.

Eso sí, adelantó que el organismo ha tenido un rol clave en la entrega de información e insumos al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para la elaboración del informe financiero del proyecto.

De hecho, luego de una breve introducción cedió la palabra al subdirector de Normativa del SII, Simón Ramírez, quien agrupó los 13 artículos con implicancias en impuestos de la iniciativa.

Ramírez partió con los artículos permanentes, como los que establecen que Impuestos Internos podrá requerir, recibir y efectuar cruces de información con datos nominados provenientes de todos los órganos de la Administración del Estado, incluyendo los contenidos en registros administrados por dichos órganos; así como el que plantea que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como las entidades que administren el Instrumento de Caracterización Socioeconómica, deberán proporcionar al servicio información sobre las personas naturales contenida en dicho registro necesaria para el ejercicio de sus funciones, como la fiscalización y la correcta aplicación de los tributos.

Al entrar a los artículos relativos a la Ley de Impuesto a la Renta, Ramírez calificó la rebaja del impuesto de Primera Categoría como el artículo “más importante” en esta materia dentro del proyecto, pasando de 27% a un 23% de forma gradual hasta el año comercial 2029. A este artículo se suma la reintegración del sistema tributario para los impuestos de las compañías y los gravámenes que pagan sus socios.

Luego, el alto funcionario del SII mencionó otros artículos con incidencia en el Código Tributario y en la carga de trabajo del organismo, como el crédito tributario para la retención de trabajadores; la eliminación del impuesto de un 10% a las ganancias de capital para operaciones bursátiles; el nuevo tratamiento tributario para viviendas DFL-2 desde la tercera vivienda, con tope de 90 metros cuadrados y un impuesto de 5% para las rentas percibidas por arriendo; el nuevo régimen de invariabilidad tributaria por 25 años; y la exención de un 100% de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.

Posteriormente, fue el turno de las normas transitorias, donde explicó la rebaja transitoria a la mitad del impuesto a las donaciones y la declaración de bienes y rentas en el exterior.

Este último punto fue calificado como “positivo” por Ramírez, ya que la norma es dual: se establece un impuesto de 10% por la declaración de los bienes en el exterior, pero la tasa se reduce a 7% en caso de que se repatrien efectivamente dichos recursos para invertirlos en bienes y sectores específicos de la economía chilena.

La exposición cerró con la mención a otras dos normas transitorias: el impuesto sustitutivo de 10% a los saldos acumulados en registros que reemplazaron al extinto FUT, como el FUT y el STUT; y la suspensión transitoria por un año del IVA a la vivienda.

Los dardos de Jorratt

A la presentación de Trujillo le siguió la ponencia del exdirector del SII entre 2014 y 2015, Michel Jorratt, quien puso sobre la mesa varias críticas al proyecto.

En primera instancia, dijo que si bien “no me parece mal” una rebaja a la tasa corporativa, aquello debe hacerse “siempre” con una compensación por los menores ingresos fiscales.

De hecho, planteó que la tasa actual del 27% no es particularmente alta si se compara con países con sistemas integrados o semi integrados como el chileno, apuntando al 28% de Nueva Zelanda, al 23% -30,5% de Canadá y al 30% de Australia.

Acto seguido, también fue crítico con la invariabilidad tributaria, el crédito a la retención del empleo y las ventanas transitorias.

Los contadores a escena

La sesión fue cerrada con la exposición del presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien realzó la necesidad de fomentar reformas que impulsen el crecimiento, ya que pese a las sucesivas reformas tributarias la recaudación de impuestos se ha mantenido estática en torno a 17% del PIB.