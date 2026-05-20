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Cuánto cambiaron los principales artículos de la ley miscelánea tras su paso por la Cámara de Diputados

Aunque el corazón se aprobó sin grandes modificaciones, sí hubo artículos con ajustes, como las ventanas transitorias, el crédito al empleo y normas ambientales.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

impuestos leyes Diputados Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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