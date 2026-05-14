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¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones

El proyecto del Ejecutivo reduce por un año a la mitad el impuesto a las donaciones, en búsqueda de acelerar las transferencias patrimoniales. Esta semana, el Ejecutivo ingresó nuevas enmiendas al texto.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 10:30 hrs.

Sebastian Valdenegro reforma tributaria Hacienda Jorge Quiroz
<p>¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones</p>

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