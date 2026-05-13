Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Caso cifras de Codelco: Presidente de Comisión de la Cámara anuncia oficio a la empresa y creación de grupo investigador

El diputado nortino Cristián Tapia (Indep.-PPD) dijo a DF que, de ratificarse las conclusiones preliminares de la auditoría, "aquí amerita una querella y una demanda contra quienes resulten responsables de este ocultamiento".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 11:43 hrs.

Minería Codelco Diputados Cámara de Diputados cobre Patricia Marchetti
<p>Caso cifras de Codelco: Presidente de Comisión de la Cámara anuncia oficio a la empresa y creación de grupo investigador</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
2
Señal DF

Informe preliminar de auditoría interna de Codelco arroja incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de diciembre de 2025
3
Economía y Política

Escala polémica por patrimonio de ministra Lincolao y oposición anuncia ofensiva fiscalizadora
4
Empresas

Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
5
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
6
Empresas

Expertos mineros que alertaron por cifras de diciembre de Codelco advierten “riesgo reputacional para la estatal y la minería chilena”
7
Economía y Política

Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”
8
Mercados

Dólar se hunde más de $ 10 tras nuevo récord del cobre y pese a sorpresa al alza en precios al productor de EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete