Caso cifras de Codelco: Presidente de Comisión de la Cámara anuncia oficio a la empresa y creación de grupo investigador

El diputado nortino Cristián Tapia (Indep.-PPD) dijo a DF que, de ratificarse las conclusiones preliminares de la auditoría, "aquí amerita una querella y una demanda contra quienes resulten responsables de este ocultamiento".

El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado Cristián Tapia (Indep.-PPD), reveló a DF que solicitará un oficio a Codelco en la sesión de la tarde de este miércoles y liderará la creación de una Comisión Investigadora para revisar las cifras de producción de la estatal.

Lo anterior, luego de que este medio diera a conocer una de las conclusiones del informe preliminar de una auditoría interna que arrojó incumplimientos internos que habrían llevado a la cuprera a sobreestimar el desempeño de diciembre, el cual registró la mayor producción de la década, con 172.300 toneladas métricas de cobre.

"A la luz de estos antecedentes, lo que corresponde en estos momentos, desde la labor parlamentaria, es oficiar a la empresa y crear una Comisión Investigadora. Yo ya lo he conversado con mis colegas y están casi todos en condiciones de aprobar", aseguró el diputado por la Región de Atacama.

En esa línea, sostuvo que desde la Comisión de Minería "vamos a solicitar que se nos entreguen los resultados de esta auditoría interna" y agregó que, de ratificarse las conclusiones preliminares, "aquí amerita una querella y una demanda contra quienes resulten responsables de este ocultamiento".



Paralelamente, durante la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, el senador Juan Luis Castro (PS), solicitó a la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, convocar a la plana ejecutiva de Codelco. "Estamos frente a una situación muy grave de contradicciones en cuanto a la producción de la empresa en 2025, con una merma, según una auditoria interna, de más de 20 mil toneladas", argumentó.

El parlamentario por la Región de O`Higgins calificó el hecho como "un error de producción, un error administrativo" y agregó: "Le quiero pedir, presidenta, que, ojalá pronto, se convoque a Codelco a dar una explicación al Senado de la República, porque me parece extremadamente delicado lo que está sucediendo en esta auditoría interna".





Factor Pacheco y nuevo directorio

Tapia y el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco -que finaliza su mandato el próximo 25 de mayo-, han protagonizado una serie de tensos cruces en el Congreso. El último fue la semana pasada, cuando los diputados hicieron una serie de preguntas al mandamás de la cuprera respecto del accidente en El Teniente y el aumento del costo de la renovación de la casa matriz de la empresa.

Ante el nuevo antecedente de las cifras de producción y las medidas que impulsarán los diputados, Tapia expresa que: "Él tiene que entender que esto no es nada personal, pero nosotros tenemos que fiscalizar a una empresa tan importante para el país como es Codelco. Además, la semana pasada tampoco nos dejó convencidos respecto de una serie de temas que siguen en el aire y que no ha sabido responder. Hay una ola de ocultamientos y, por eso, esto amerita una Comisión Investigadora".

Respecto de cuáles deberían ser las prioridades del nuevo directorio de la estatal -donde la carta del gobierno para la presidencia sería, a todas luces, Bernardo Fontaine-, el diputado nortino apuntó a dos lineamientos clave.

El primero: "Lo que se tiene que hacer aquí es cambiar el modelo de administración, modificar la gobernanza de Codelco". Y el segundo: "La prioridad del directorio debe ser tener un presidente ejecutivo (hoy es Rubén Alvarado) que sepa de minería".